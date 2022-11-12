Тюменская спортшкола «Тура» вошла в число финалистов федерального конкурса

По итогам финала в проект будут отобраны 43 региона. Всего на конкурс подано 108 заявок от 44 субъектов, в том числе три — от Тюменской области.
Материалы потенциальных участников оцениваются сотрудниками Российской ассоциации спортивных сооружений, в большей степени куратором проекта и генеральным директором Еленой Суздалевой.
Заявка «Туры» оценивалась по критериям положения. Эксперты РАСС отметили, что у школы отличный целевой показатель — 130 человек и достойный план реализации проекта.
Благодаря участию в проекте, юные спортсмены получат новое спортивное оборудование и инвентарь для занятий: волейбольные и футбольные мячи, утяжелители, мячи гимнастические, эспандеры и палки для скандинавской ходьбы.
Напомним, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.