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Тюменская спортшкола «Тура» вошла в число финалистов федерального конкурса

12 ноября 11:36
Фото: сайт правительства Тюменской области
Тюменская спортивная школа «Тура» вошла в число финалистов конкурса проекта Физкульт РАСС «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем!», сообщает пресс-служба правительства региона.

По итогам финала в проект будут отобраны  43 региона. Всего на конкурс подано 108 заявок от 44 субъектов, в том числе три — от Тюменской области.

Материалы потенциальных участников оцениваются сотрудниками Российской ассоциации спортивных сооружений, в большей степени куратором проекта и генеральным директором Еленой Суздалевой. 
Заявка «Туры» оценивалась по критериям положения. Эксперты РАСС отметили, что у школы отличный целевой показатель — 130 человек и достойный план реализации проекта.

Благодаря участию в проекте, юные спортсмены получат новое спортивное оборудование и инвентарь для занятий: волейбольные и футбольные мячи, утяжелители, мячи гимнастические, эспандеры и палки для скандинавской ходьбы.

Напомним, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.

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