Тоболячка обратится в администрацию из-за напавшей на неё собаки

«Самый ближний путь от дома до работы — через детскую площадку между домами 7Б и 7. Я всегда видела эту собаку, пушистая такая. Она и с детками играла. Однажды она меня облаяла — я перепугалась, крикнула на нее, и она от меня отстала. Но сегодня я шла на работу по этому пути, она резко ко мне подошла, начала гавкать, и прыгать на меня», — рассказала «Нашему Городу» девушка, пожелавшая остаться анонимной.
Горожанка объяснила, что животное запрыгнуло на её ногу, начало царапать, пытаться укусить. Тоболячка вскрикнула от испуга и начала защищаться рюкзаком. Собака, вероятно, испугалась крика и «отстала».
Из-за шока девушка помнит эту злополучную встречу с собакой очень сумбурно. Уже на работе она обработала раны.
«Сходила в неотложку, выписали документ, что у меня есть повреждения. Дальше пойду в администрацию, чтобы эту собаку куда-нибудь дели. Она опасна», — добавила собеседница.
Игорь Л. в соцсетях вспомнил, что эта собака нападала и на него. Мужчина отметил, что про это животное писали уже ни раз, но собака до сих пор гуляет по Тобольску. Горожанин также добавил, что пес чипирован.
Ранее «Наш Город» писал о жалобах тюменцев на владельцев собак, которые выгуливают крупных питомцев без намордников. Местные жители сообщали, что ради своей безопасности вынуждены выходить на прогулку с перцовым баллончиком в кармане.