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Тоболячка обратится в администрацию из-за напавшей на неё собаки

12 ноября 15:20
Фото: 1MI
На тоболячку напала бродячая собака, ей пришлось отбиваться от пса рюкзаком. Это уже не первый случай, когда эта собака агрессивно себя ведет по отношению к девушке.
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Тюмень
«Самый ближний путь от дома до работы — через детскую площадку между домами 7Б и 7. Я всегда видела эту собаку, пушистая такая. Она и с детками играла. Однажды она меня облаяла — я перепугалась, крикнула на нее, и она от меня отстала. Но сегодня я шла на работу по этому пути, она резко ко мне подошла, начала гавкать, и прыгать на меня», — рассказала «Нашему Городу» девушка, пожелавшая остаться анонимной.

Горожанка объяснила, что животное запрыгнуло на её ногу, начало царапать, пытаться укусить. Тоболячка вскрикнула от испуга и начала защищаться рюкзаком. Собака, вероятно, испугалась крика и «отстала».

Тюменские собаки без намордников
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Из-за шока девушка помнит эту злополучную встречу с собакой очень сумбурно. Уже на работе она обработала раны.

«Сходила в неотложку, выписали документ, что у меня есть повреждения. Дальше пойду в администрацию, чтобы эту собаку куда-нибудь дели. Она опасна», — добавила собеседница.

Игорь Л. в соцсетях вспомнил, что эта собака нападала и на него. Мужчина отметил, что про это животное писали уже ни раз, но собака до сих пор гуляет по Тобольску. Горожанин также добавил, что пес чипирован.

Ранее «Наш Город» писал о жалобах тюменцев на владельцев собак, которые выгуливают крупных питомцев без намордников. Местные жители сообщали, что ради своей безопасности вынуждены выходить на прогулку с перцовым баллончиком в кармане.

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Собаки#Бродячие собаки#Неотложная помощь#Жалоба#Животные#Бездомные животные
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