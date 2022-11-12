Самые популярные имена в Тюменской области в 2022 году

Ранее «Наш город» писал о том что в октябре в тюменских роддомах появились на свет 1149 малышей. Об этом сообщила администрация областной столицы. Они увеличили коэффициент рождаемости города Тюмени за десять месяцев до 10 877. Отмечается, что в прошлом году за этот же период появились 10 876 малышей.