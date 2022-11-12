Самые популярные имена в Тюменской области в 2022 году

В ЗАГСе Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что самыми популярными именами в 2022 году в Тюменской области по-прежнему остаются имена Артем и София.
«В пятерку популярных женских имен входят Виктория, Ева, Анна, Алиса. Часто тюменцы для дочек выбирают такие имена как Мирослава, Варвара, Вероника, Кира, Арина, Мария, Милана, Елизавета, Алена, Кира, Александра, Юлия, Злата, Василиса, Екатерина», — комментируют в ЗАГСе Тюменской области.
Для мальчиков чаще всего выбирают имена Александр, Матвей, Роман и Михаил. Также тюменцам нравятся имена Марк, Мирослав, Ярослав, Даниил, Лев, Денис, Захар, Никита, Владимир, Дмитрий, Савелий, Кирилл, Илья, Тимофей, Константин, Мирон, Арсений, Максим.
«Наш город» поговорил с тюменской мамой Маргаритой. По словам женщины, они с мужем решили назвать своего сына Мирон.
«С выбором имени было достаточно сложно. Сначала думали, что будет девочка. Дочку бы точно назвали Евдокия. Мне хотелось, чтобы имя было созвучно с именами двух других сыновей. Старшего сына зовут Назар, а среднего — Михаил. Также имя прекрасно подошло к отчеству — Романович», — пояснила выбор имени сына тюменка.
О том, что выбранное имя сейчас далеко не редкое, Маргарита узнала на регистрации рождения Мирона.
«Имя Мирон древнегреческого происхождения, означает „душистая смола“, „источающий миро“ или же „благоухание“. Мне понравилось значение», — с воодушевлением добавляет она.
На форуме тюменских мам мы нашли обсуждение о выборе имени для детей. Оно активно ведется по сей день. Женщины делятся своими вариантами и рассказывают истории знакомых, только что родивших.
«Я вот выбираю сыну имя. Тяжко. У нас на примете: Лиам — щит, Ноам —приятный, Илай — величественный. Мне важно не только значение, но и звучание», — говорит тюменка Алина.
Другая женщина признается, что склоняется к вариантам, более приятным на слух, нежели имена с интересным значением.
«Лиана значит „строгая“, а Дина — „месть“, „суд“, „отомщенная“. Толкование имени отпугивает. А вот Лиана как-то более приятно звучит. В общем, не могу выбрать. Какое из них наиболее благозвучным вам кажется?» — задается вопросом анонимная пользовательница сети.
А кто-то из молодых мам просит помочь подобрать имя ребенку таким образом, чтобы оно было созвучно с отчеством. Например, Ольга интересуется, какое имя подойдет к отчеству Ильич.
«Ждем в декабре второго ребенка, а с именем беда. Первого ребенка зовут Максим. Нам с мужем нравится имя Илья, но называть сына именем отца — не считаю правильным. Какие варианты вы можете предложить? Это для меня очень важно, потому что на слух со стороны лучше воспринимается звучание имени с фамилией и отчеством», — признается женщина.
Как видно, для многих выбор имени будущего ребенка имеет большое значение.
В ЗАГСе Тюменской области сообщили, что редкими именами для дочерей тюменцев стали Маруся, Ася, Лукерья, Клара, Пелагея. Также редко используются имена Ника, Богдана, Риана, Лана, Марта, Мариша, Радамира, Аина, Эмили, Теона, Ведана, Лилит, Мелисса, Анфиса, Ариадна, Азалия, Амелия.
Для мальчиков редкими именами можно считать Остап, Ермак, Радомир, Кузьма, Сильвестр. К ним можно отнести и имена Лука, Савва, Захарий, Леон, Йосиф, Кай, Елизар, Назар, Фаддей, Карим, Лукиян, Юлиан, Аким, Мефодий, Нестор.
Ранее «Наш город» писал о том что в октябре в тюменских роддомах появились на свет 1149 малышей. Об этом сообщила администрация областной столицы. Они увеличили коэффициент рождаемости города Тюмени за десять месяцев до 10 877. Отмечается, что в прошлом году за этот же период появились 10 876 малышей.
Также мы писали про количество свадеб в Тюменской области за почти прошедший год. В регионе за это время поженились 6 814 пар. В информационном центре Правительства предположили, что на общее число свадеб могла повлиять частичная мобилизация. Осенью пары могли пожениться в ускоренном формате на полигоне ТВВИКУ.