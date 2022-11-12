Рабочий напал на супругов, которые стучались к нему в ворота

Оказалось, что мужчина в момент преступления находился на работе. К нему в ворота начал стучаться неизвестный. Тогда работник снял с ограждения навесной замок и ударил им стучавшего. Когда незнакомец упал на землю, злоумышленник несколько раз пнул его.
За потерпевшего начала заступаться его супруга. В ответ работник и ее ударил её этим же навесным замком. После чего закрыл ворота и ушел в рабочее помещение.
Наутро потерпевший вернулся, чтобы выяснить отношения с обидчиком, но работник не стал открывать ворота и позвонил участковому.
Теперь злоумышленнику придется отвечать перед законом. Экспертиза показала, что он причинил легкий вред здоровью мужчине. Также его ждет административная ответственность за побои женщины.
Ранее «Наш город» сообщал, в Тюмени неизвестные жестоко избили местного жителя. Их ищет полиция.