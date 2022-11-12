Рабочий напал на супругов, которые стучались к нему в ворота

Оказалось, что мужчина в момент преступления находился на работе. К нему в ворота начал стучаться неизвестный. Тогда работник снял с ограждения навесной замок и ударил им стучавшего. Когда незнакомец упал на землю, злоумышленник несколько раз пнул его.