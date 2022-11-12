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Рабочий напал на супругов, которые стучались к нему в ворота

12 ноября 06:47
Фото: 1MI

В Тюменской области рабочий напал на супругов, которые стучались к нему в ворота

Житель Тюменской области избил навесным замком мужчину и его супругу. Инцидент случился в поселке Усть-Тавда в Ярковском районе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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Тюмень

Оказалось, что мужчина в момент преступления находился на работе. К нему в ворота начал стучаться неизвестный. Тогда работник снял с ограждения навесной замок и ударил им стучавшего. Когда незнакомец упал на землю, злоумышленник несколько раз пнул его.

За потерпевшего начала заступаться его супруга. В ответ работник и ее ударил её этим же навесным замком. После чего закрыл ворота и ушел в рабочее помещение.

Наутро потерпевший вернулся, чтобы выяснить отношения с обидчиком, но работник не стал открывать ворота и позвонил участковому.

Теперь злоумышленнику придется отвечать перед законом. Экспертиза показала, что он причинил легкий вред здоровью мужчине. Также его ждет административная ответственность за побои женщины.

Ранее «Наш город» сообщал, в Тюмени неизвестные жестоко избили местного жителя. Их ищет полиция.

#Юлия Николаева#Тюмень#Общество#Происшествия#Полиция#Тюменская область#Побои#Уголовная ответственность
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