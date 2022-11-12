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Доходы мобилизованных тюменцев не будут учитывать при назначении детских пособий

12 ноября 07:17
Фото: 1MI
С 1 ноября вступили в силу новые правила по оценке нуждаемости при назначении детских пособий. Теперь при принятии решения о назначении выплаты не будут учитываются доходы мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного Фонда РФ.
«Отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего», - отмечают в ведомстве.

Теперь при призыве отца ребенка на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие, не будут учитываются при расчете нуждаемости.

Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет.

«Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, представляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается семьям на 6 месяцев, после истечения которых нужно подать новое заявление в Пенсионный фонд», - сообщает пресс-служба Пенсионного Фонда РФ.

Ранее «Наш город» писал, что мобилизованные из Тюменской области могут не возвращать деньги после демобилизации.

#Юлия Николаева#Общество#Экономика#Тюменская область#Деньги#Выплата#Социальные выплаты#Частичная мобилизация#Армия
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