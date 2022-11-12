Доходы мобилизованных тюменцев не будут учитывать при назначении детских пособий

«Отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего», - отмечают в ведомстве.
Теперь при призыве отца ребенка на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие, не будут учитываются при расчете нуждаемости.
Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет.
«Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, представляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается семьям на 6 месяцев, после истечения которых нужно подать новое заявление в Пенсионный фонд», - сообщает пресс-служба Пенсионного Фонда РФ.
Ранее «Наш город» писал, что мобилизованные из Тюменской области могут не возвращать деньги после демобилизации.