Доходы мобилизованных тюменцев не будут учитывать при назначении детских пособий

Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет.