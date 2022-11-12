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Для тюменских родителей провели интенсив «Семья — адресат профилактической работы»

12 ноября 12:38
Фото: Общественная молодежная организация «Движение неравнодушных»
В Тюмени прошел родительский интенсив «Семья — адресат профилактической работы». За месяц на программу обучения поступило порядка 300 заявок, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

На интенсиве родители совместно с психологами и специалистами системы профилактики выстраивали стратегию детско-родительских отношений, которая позволит не допустить вовлечения подростков в употребление психоактивных веществ.

В программу мероприятия также были включены тренинги по выстраиванию конструктивного общения и доверительных отношений с детьми, разобрались почему возникает зависимость от  гаджетов и как воспитать в ребенке созидателя. Все желающие  смогли получить консультации от практикующих психологов Областного центра профилактики и реабилитации, центров «Семья» и «Дзерджинец».

Завершился цикл встреч проведением игровых квизов. Благодаря ситуационным кейсам родители учились проживать кризисные состояния, учились принимать решения в опасных ситуациях, оценивать эти ситуации с позиции других участников и находить истинные мотивы поведения детей и подростков.

Организатором мероприятия является общественная молодежная организация «Движение неравнодушных».

Отметим, что в рамках нацпроекта «Образование» в Тюменской области реализуется федеральный проект «Поддержка семей, воспитывающих детей», где есть возможности грантовой поддержки для некоммерческих структур.

#Общество
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