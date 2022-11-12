Для тюменских родителей провели интенсив «Семья — адресат профилактической работы»

На интенсиве родители совместно с психологами и специалистами системы профилактики выстраивали стратегию детско-родительских отношений, которая позволит не допустить вовлечения подростков в употребление психоактивных веществ.
В программу мероприятия также были включены тренинги по выстраиванию конструктивного общения и доверительных отношений с детьми, разобрались почему возникает зависимость от гаджетов и как воспитать в ребенке созидателя. Все желающие смогли получить консультации от практикующих психологов Областного центра профилактики и реабилитации, центров «Семья» и «Дзерджинец».
Завершился цикл встреч проведением игровых квизов. Благодаря ситуационным кейсам родители учились проживать кризисные состояния, учились принимать решения в опасных ситуациях, оценивать эти ситуации с позиции других участников и находить истинные мотивы поведения детей и подростков.
Организатором мероприятия является общественная молодежная организация «Движение неравнодушных».
Отметим, что в рамках нацпроекта «Образование» в Тюменской области реализуется федеральный проект «Поддержка семей, воспитывающих детей», где есть возможности грантовой поддержки для некоммерческих структур.