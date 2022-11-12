Для тюменских родителей провели интенсив «Семья — адресат профилактической работы»

В программу мероприятия также были включены тренинги по выстраиванию конструктивного общения и доверительных отношений с детьми, разобрались почему возникает зависимость от гаджетов и как воспитать в ребенке созидателя. Все желающие смогли получить консультации от практикующих психологов Областного центра профилактики и реабилитации, центров «Семья» и «Дзерджинец».