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Бюджет Тюменской области получит около 74 млрд рублей от ХМАО и ЯНАО

12 ноября 05:23
Фото: 1MI
В 2023 году в бюджет Тюменской области от ХМАО и ЯНАО поступит почти 74 мрлд рублей по программе «Сотрудничество». Такие данные озвучил на заседании бюджетного комитета облдумы глава регионального департамента финансов Михаил Таранов.

По данным URA.RU, Михаил Таранов заявил, что в 2022 году северные округа переведут югу области около 78 млрд рублей при плановом значении в 72 млрд рублей.

Напомним, программа «Сотрудничество» была разработана в 2004 году в рамках подписания договора о разграничении полномочий между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Каждый год Югра и Ямал выделяют часть прибыли югу области, которая идет на реализацию проектов во всех трех регионах по 11 направлениям.

Ранее «Наш город» сообщал, что на довыборы из бюджета Тюменской области потратили около 48 миллионов рублей.

#Общество#Экономика#Бюджет Тюменской области#Деньги#Правительство Тюменской области#Тюменская областная Дума#Тюменская область#Юлия Николаева
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