Бюджет Тюменской области получит около 74 млрд рублей от ХМАО и ЯНАО

Напомним, программа «Сотрудничество» была разработана в 2004 году в рамках подписания договора о разграничении полномочий между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Каждый год Югра и Ямал выделяют часть прибыли югу области, которая идет на реализацию проектов во всех трех регионах по 11 направлениям.