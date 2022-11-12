Бюджет Тюменской области получит около 74 млрд рублей от ХМАО и ЯНАО

По данным URA.RU, Михаил Таранов заявил, что в 2022 году северные округа переведут югу области около 78 млрд рублей при плановом значении в 72 млрд рублей.
Напомним, программа «Сотрудничество» была разработана в 2004 году в рамках подписания договора о разграничении полномочий между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Каждый год Югра и Ямал выделяют часть прибыли югу области, которая идет на реализацию проектов во всех трех регионах по 11 направлениям.
Ранее «Наш город» сообщал, что на довыборы из бюджета Тюменской области потратили около 48 миллионов рублей.