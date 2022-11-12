nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аптечные тесты на коронавирус тюменцам не нужны

12 ноября 11:30
Фото: 1MI

В аптеках Тюмени упал спрос на тесты на COVID-19

В самый разгар пандемии коронавируса в каждой тюменской аптеке можно было купить тесты на коронавирус. В продаже они есть и сейчас, но их практически не покупают. Фармацевты считают, что в настоящее время эти тесты бесполезны.
«Да, тесты в аптеках есть, но они не пользуются спросом. Кому они вообще нужны? Сейчас такие тесты неактуальны, я даже списывала тесты, у которых подошел к концу срок годности. У нас в аптеке никто их не берет», — рассказала «Нашему Городу» фармацевт тюменской аптеки.

Цена варьируется от 900 рублей до 2 тысяч рублей. Она зависит от закупочной цены у поставщика. В аптеках товар хоть и остается, но скорее является «дежурным». Например, в аптеке «Живика» только 1 вариант теста на ковид, в «Ригле» 3 варианта, в «Бережной аптеке» 1 вариант.

Не удивительно, что популярностью эти тесты уже не пользуются.

«Сейчас тест проще сделать в официальной форме. Это будет и дешевле, и на руках будет официальный документ. А когда человек дома сам делает тест, он подтверждающих документов не получает», — добавила собеседница.

По словам фармацевта, изначально нужно было держать тесты в аптеках, потому что больницы не справлялись с объемом пациентов. Сейчас же все налажено — в больницах делают тесты бесплатно по полису ОМС. Очередей нет, все быстро и просто.

Да и смысла делать тесты на COVID-19 дома нет. Тюменка не понимает, когда они вообще могут пригодиться. Ведь для получения больничного листа нужно заключение врача, для получения отсрочки от вакцинации — тоже, при возвращении из-за границы результаты домашнего теста не будут засчитаны.

 

 

#Анна Доронина#Тюменская область#COVID-19#Здравоохранение#Аптеки#Болезни#Больницы
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20