Аптечные тесты на коронавирус тюменцам не нужны

«Да, тесты в аптеках есть, но они не пользуются спросом. Кому они вообще нужны? Сейчас такие тесты неактуальны, я даже списывала тесты, у которых подошел к концу срок годности. У нас в аптеке никто их не берет», — рассказала «Нашему Городу» фармацевт тюменской аптеки.
Цена варьируется от 900 рублей до 2 тысяч рублей. Она зависит от закупочной цены у поставщика. В аптеках товар хоть и остается, но скорее является «дежурным». Например, в аптеке «Живика» только 1 вариант теста на ковид, в «Ригле» 3 варианта, в «Бережной аптеке» 1 вариант.
Не удивительно, что популярностью эти тесты уже не пользуются.
«Сейчас тест проще сделать в официальной форме. Это будет и дешевле, и на руках будет официальный документ. А когда человек дома сам делает тест, он подтверждающих документов не получает», — добавила собеседница.
По словам фармацевта, изначально нужно было держать тесты в аптеках, потому что больницы не справлялись с объемом пациентов. Сейчас же все налажено — в больницах делают тесты бесплатно по полису ОМС. Очередей нет, все быстро и просто.
Да и смысла делать тесты на COVID-19 дома нет. Тюменка не понимает, когда они вообще могут пригодиться. Ведь для получения больничного листа нужно заключение врача, для получения отсрочки от вакцинации — тоже, при возвращении из-за границы результаты домашнего теста не будут засчитаны.