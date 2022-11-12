Аптечные тесты на коронавирус тюменцам не нужны

В аптеках Тюмени упал спрос на тесты на COVID-19

В самый разгар пандемии коронавируса в каждой тюменской аптеке можно было купить тесты на коронавирус. В продаже они есть и сейчас, но их практически не покупают. Фармацевты считают, что в настоящее время эти тесты бесполезны.