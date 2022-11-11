В Тюмени электронные сертификаты на средства реабилитации принимают 8 предприятий

Всего в столице региона с электронным сертификатом технических средств реабилитации сейчас работают восемь точек продаж.
Жители Тюменской области с инвалидностью или ОВЗ теперь могут приобрести необходимые устройства с электронным сертификатом технических средств реабилитации в магазинах предприятий «Антрум», «Стоматех-Л», «Стоматека», «ТСР-Маркет.ру» и «Ортека». Еще раньше электронный сертификат стали принимать: «Московское протезно-ортопедическое предприятие», «Тюменский реабилитационный центр» и центр хорошего слуха «Радуга звуков».
Все торговые точки — это магазины с широким и доступным ассортиментом различных технических средств реабилитации для инвалидов, которые позволяют не только прийти лично и сделать свой выбор, но и заказать необходимые виды ТСР по телефону или интернету и получить необходимую консультацию.
Электронный сертификат - это новый платёжный инструмент, при помощи которого можно получать государственную поддержку на приобретение необходимых технических средств реабилитации. Электронный сертификат привязывается к номеру банковской карты «МИР» получателя и позволяет мгновенно оплатить выбранное изделие, если оно соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы.