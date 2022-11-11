В Тюмени электронные сертификаты на средства реабилитации принимают 8 предприятий

Все торговые точки — это магазины с широким и доступным ассортиментом различных технических средств реабилитации для инвалидов, которые позволяют не только прийти лично и сделать свой выбор, но и заказать необходимые виды ТСР по телефону или интернету и получить необходимую консультацию.