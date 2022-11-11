nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени электронные сертификаты на средства реабилитации принимают 8 предприятий

11 ноября 12:13
Фото: 1MI
В Тюмени пополнился перечень предприятий, принимающих электронный сертификат на технические средства реабилитации для жителей региона с ОВЗ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Всего в столице региона с электронным сертификатом технических средств реабилитации сейчас работают восемь точек продаж.

Жители Тюменской области с инвалидностью или ОВЗ теперь могут приобрести необходимые устройства с электронным сертификатом технических средств реабилитации в магазинах предприятий «Антрум», «Стоматех-Л», «Стоматека», «ТСР-Маркет.ру» и «Ортека». Еще раньше электронный сертификат стали принимать: «Московское протезно-ортопедическое предприятие», «Тюменский реабилитационный центр» и центр хорошего слуха «Радуга звуков».

Все торговые точки — это магазины с широким и доступным ассортиментом различных технических средств реабилитации для инвалидов, которые позволяют не только прийти лично и сделать свой выбор, но и заказать необходимые виды ТСР по телефону или интернету и получить необходимую консультацию.

Электронный сертификат - это новый платёжный инструмент, при помощи которого можно получать государственную поддержку на приобретение необходимых технических средств реабилитации. Электронный сертификат привязывается к номеру банковской карты «МИР» получателя и позволяет мгновенно оплатить выбранное изделие, если оно соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы.

 

#Общество
Подпишитесь
ТОП-5 страшных ДТП в 2022 году
Сегодня, 11:41
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
Сегодня, 09:08
СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного
Сегодня, 05:48
Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном
Сегодня, 06:33
Тюменцев предупредили об аномальных холодах
Сегодня, 06:58
В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП
Сегодня, 08:35