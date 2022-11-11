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Тюменские вахтовики уже несколько дней не могут вернутся домой из-за плохой погоды

11 ноября 10:22
Фото: 1MI
Подписчик паблика «Типичный Тобольск» сообщил, что на одном из тюменских месторождений вахтовики ожидают вертолёт Utair с седьмого ноября. Их должны были доставить на аэродром в деревне Медники Татарские (в 3 километрах от Тобольска).
«Не могут вывезти людей с месторождения! Вчера и сегодня идёт снег, но до этого, ни снега, ни дождя, ни ветра не было. Люди вахту отработали, их ждут дети жены родители!», - отмечает подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Стоит отметить, что в Тобольском районе и на севере Тюменской области до конца недели прогнозируется сильный ветер и дожди. По данным Гисметео, погода улучшится ближе к 16 ноября.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ожидается до + 2 градусов. Синоптики обещают в городе пасмурную погоду.

#Александр Мязин#Жалобы#Вахта#Погода#Utair
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