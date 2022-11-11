nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Свыше 10 тысяч оплат провели тюменцы в приложении «ЖКХ 72»

11 ноября 12:28
Фото: pexels
Мобильное приложение «ЖКХ72» доступно жителям Тюменской области с 2016 года. За это время через него проведено более 10 тысяч оплат, сообщает пресс-служба департамента информатизации региона.

Разработали и внедрили приложение специалисты департаментом информатизации Тюменской области. Оно позволяет гражданам производить оплату коммунальных услуг, отправку показаний приборов по лицевым счетам ОАО «ТРИЦ», просматривать графики потребления по услугам.

По данным статистики за последний год совершено более трех тысяч установок приложения, а количество проведенных оплат составляет — 10 462.

Авторизироваться в мобильном приложении можно через Госуслуги, для удобства после введения данных необходимо установить короткий ПИН-код для быстрого доступа. Мобильное приложение «ЖКХ72» вместе с региональными приложениями «Запись 72», «Образование 72», находится в составе АИС «Единая мобильная платформа Тюменской области», которая постоянно совершенствуется.

В Тюменской области цели и задачи по сопровождению как ведомственных информационных систем, так и по улучшению электронного механизма оказания государственных и муниципальных услуг для граждан, реализуются национальной программой «Цифровая экономика», в частности федеральным проектом «Цифровое государственное управление». 

#Общество
Подпишитесь
ТОП-5 страшных ДТП в 2022 году
Сегодня, 11:41
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
Сегодня, 09:08
СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного
Сегодня, 05:48
Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном
Сегодня, 06:33
Тюменцев предупредили об аномальных холодах
Сегодня, 06:58
В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП
Сегодня, 08:35