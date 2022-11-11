Свыше 10 тысяч оплат провели тюменцы в приложении «ЖКХ 72»

Разработали и внедрили приложение специалисты департаментом информатизации Тюменской области. Оно позволяет гражданам производить оплату коммунальных услуг, отправку показаний приборов по лицевым счетам ОАО «ТРИЦ», просматривать графики потребления по услугам.
По данным статистики за последний год совершено более трех тысяч установок приложения, а количество проведенных оплат составляет — 10 462.
Авторизироваться в мобильном приложении можно через Госуслуги, для удобства после введения данных необходимо установить короткий ПИН-код для быстрого доступа. Мобильное приложение «ЖКХ72» вместе с региональными приложениями «Запись 72», «Образование 72», находится в составе АИС «Единая мобильная платформа Тюменской области», которая постоянно совершенствуется.
В Тюменской области цели и задачи по сопровождению как ведомственных информационных систем, так и по улучшению электронного механизма оказания государственных и муниципальных услуг для граждан, реализуются национальной программой «Цифровая экономика», в частности федеральным проектом «Цифровое государственное управление».