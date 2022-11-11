Свыше 10 тысяч оплат провели тюменцы в приложении «ЖКХ 72»

В Тюменской области цели и задачи по сопровождению как ведомственных информационных систем, так и по улучшению электронного механизма оказания государственных и муниципальных услуг для граждан, реализуются национальной программой «Цифровая экономика», в частности федеральным проектом «Цифровое государственное управление».