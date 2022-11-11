Потерявший зрение Райнур Азанов из Тюмени все равно видит счастье — в простых вещах

Зрение он потерял в 19 лет. Потерял не так, чтобы совсем чернота вокруг. Даже сейчас, по прошествии долгого времени, Райнур способен видеть световые пятна. И боковым зрением он различает очертания домов и людей. Солнечные дни он любит особенно. Ведь тогда мир играет в его уставших глазах особыми цветами и красками. Впрочем, цвета он иногда путает. Например, не всегда получается отличить тёмно-зелёный от чёрного.