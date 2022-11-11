Потерявший зрение Райнур Азанов из Тюмени все равно видит счастье — в простых вещах

Posted 11 ноября 2022, 09:42
Published 11 ноября 2022, 09:42
Modified 11 ноября 2022, 09:44
Updated 11 ноября 2022, 09:44
Зрение он потерял в 19 лет. Потерял не так, чтобы совсем чернота вокруг. Даже сейчас, по прошествии долгого времени, Райнур способен видеть световые пятна. И боковым зрением он различает очертания домов и людей. Солнечные дни он любит особенно. Ведь тогда мир играет в его уставших глазах особыми цветами и красками. Впрочем, цвета он иногда путает. Например, не всегда получается отличить тёмно-зелёный от чёрного.
Что стало причиной рокового недуга? Сам Райнур не любит вспоминать об этом. Период, который надломил его, до сих пор в памяти вспыхивает острой болью.
«Я думаю, что это был стресс после смерти матери. А во время обследования, когда зрение начало ухудшаться, выяснилось, что у меня еще и врожденное заболевание. Дегенерация зрительного нерва».
Дегенерация зрительного нерва — это целый комплекс патологических процессов, которые по тем или иным причинам поражают нервную часть органа. Иными словами, волокна зрения попросту отмирают, и информация в мозг с сетчатки подаётся искаженно.
Но жить в условиях искаженного мира ему пришлось. И этот новый мир оказался полноценным и, в какой-то момент, даже комфортным для Райнура.
«Я работаю на предприятии инвалидов по зрению. Работаю разнорабочим. В основном в швейном цехе. Мы изготавливаем матрасы. И когда они уже раскроенные, сшиты и набиты ватой, я их разбиваю, довожу до ума что ли. А так, у меня работа связана с разными мелкими поручениями: что-то надо принести, что-то унести».
Свою работу Райнур любит. Она привычна, проста, но так необходима. И находясь на рабочем месте, мужчина ежедневно чувствует свою особенную полезность. И так уже 21 год. Столько Райнур работает на предприятии инвалидов по зрению.
А дома его ждет семья — жена и 12-летняя дочка. Со своей супругой он познакомился в тот сложный период, когда болезнь начала безжалостно атаковать зрение. Врачи отправили Райнура на реабилитацию, в Бийск. Там находился лагерь для инвалидов по зрению. Собственно, именно в нём мужчина научился жить в условиях искаженной реальности. Там он почерпнул язык Брайля, умение обслуживать себя самостоятельно, но главное — психологическую уверенность.
«Меня научили ходить самостоятельно. Например, в городе, если ты потерялся, необходимо заявить о своей проблеме. Не испугаться, не стесняться просить помощи».
И там же Райнур встретил свою супругу. У женщины тоже проблемы со зрением. Но в любви зорко одно лишь сердце. Спустя несколько лет на свет появилась дочка — совершенно здоровая девочка, чему родители несказанно рады.
«Она очень творческая. Танцами занималась, эстрадным вокалом, училась играть на флейте. Ей пока 12, но она уже мечтает стать артисткой. И в этом мы с супругой её поддерживаем всячески».
Жизнь этого человека лишь на первый взгляд — череда сложностей и несовпадений. На самом деле она наполнена светом. И этот свет — как маяк для Райнура — в самых простых вещах. Этот же свет он ежедневно возвращает в мир — всем тем, кого встречает на своем пути.