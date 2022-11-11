Отец погибшего на полигоне тюменца не исключает убийство сына

Posted 11 ноября 2022, 10:18
Published 11 ноября 2022, 10:18
Modified 11 ноября 2022, 10:18
Updated 11 ноября 2022, 10:18
На этой неделе отец погибшего, Владимир Марков, смог пообщаться со следователем. Жена Андрея Маркова тоже приезжала в Тюмень. На поминках, его отцу передали документы с результатами медицинской экспертизы.
«Она писала заявления, чтобы проверили, как его вообще мобилизовали. Настаивает на том, что это было неправомерно», - отметил Владимир Марков.
Два дня назад «Наш город» сообщал, что в Тюмени проводили военных, призванных в рамках частичной мобилизации. Они обучались на полигоне около областной столицы.