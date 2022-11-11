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Posted 11 ноября 2022, 10:18

Published 11 ноября 2022, 10:18

Modified 11 ноября 2022, 10:18

Updated 11 ноября 2022, 10:18

Отец погибшего на полигоне тюменца не исключает убийство сына

Отец погибшего на полигоне тюменца не исключает убийство сына

11 ноября 2022, 10:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Частичная мобилизация
В Тюмени идёт расследование гибели 49-летнего Андрея Маркова. По данным издания NEFT, всё произошло на полигоне Андреевский, его тело нашли 28 сентября. Правоохранительные органы не исключают версии убийства.

На этой неделе отец погибшего, Владимир Марков, смог пообщаться со следователем. Жена Андрея Маркова тоже приезжала в Тюмень. На поминках, его отцу передали документы с результатами медицинской экспертизы.

«Она писала заявления, чтобы проверили, как его вообще мобилизовали. Настаивает на том, что это было неправомерно», - отметил Владимир Марков.

Два дня назад «Наш город» сообщал, что в Тюмени проводили военных, призванных в рамках частичной мобилизации. Они обучались на полигоне около областной столицы. 

#Общество#Расследования#Военные#Следствие#Частичная мобилизация
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