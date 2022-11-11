Для тюменских компаний организуют бизнес-миссию в Узбекистан

«Россия является одним из основных торговых партнеров Узбекистана, а также крупнейшим инвестиционным партнером. На протяжении последних лет узбекский рынок динамично развивается, и многие российские регионы уже успешно поставляют свою продукцию в Узбекистан в силу географической и исторической близости», — отметили в инвестагентстве.