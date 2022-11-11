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Для тюменских компаний организуют бизнес-миссию в Узбекистан

11 ноября 11:23
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
Центр поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» совместно с Союзом «Торгово-промышленная палата Тюменской области» организует бизнес-миссию в Узбекистан для компаний региона. Пройдет она 15–18 ноября.

«Россия является одним из основных торговых партнеров Узбекистана, а также крупнейшим инвестиционным партнером. На протяжении последних лет узбекский рынок динамично развивается, и многие российские регионы уже успешно поставляют свою продукцию в Узбекистан в силу географической и исторической близости», — отметили в инвестагентстве.

Участниками бизнес-миссии стали четыре тюменских предприятия, занявшие призовые места в ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года 2022».

Для компаний-участников найдены потенциальные покупатели, организованы трансфер на территории Узбекистана и помещения для переговоров, запланированы деловые переговоры и культурная программа.

Напомним, поддержка экспортно-ориентированных компаний является одной из приоритетных задач правительства Тюменской области. В регионе для этого создана и успешно действует целая инфраструктура. Областной центр экспорта  помогает субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на зарубежные рынки.

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