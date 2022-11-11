Для тюменских компаний организуют бизнес-миссию в Узбекистан

«Россия является одним из основных торговых партнеров Узбекистана, а также крупнейшим инвестиционным партнером. На протяжении последних лет узбекский рынок динамично развивается, и многие российские регионы уже успешно поставляют свою продукцию в Узбекистан в силу географической и исторической близости», — отметили в инвестагентстве.
Участниками бизнес-миссии стали четыре тюменских предприятия, занявшие призовые места в ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года 2022».
Для компаний-участников найдены потенциальные покупатели, организованы трансфер на территории Узбекистана и помещения для переговоров, запланированы деловые переговоры и культурная программа.
Напомним, поддержка экспортно-ориентированных компаний является одной из приоритетных задач правительства Тюменской области. В регионе для этого создана и успешно действует целая инфраструктура. Областной центр экспорта помогает субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на зарубежные рынки.