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Более 15 тысяч тюменских семей получили выплаты за первенца

11 ноября 10:53
Фото: 1MI
С начала 2022 года тюменские семьи получили за первенца 1,5 млрд рублей. По данным информцентра правительства Тюменской области, выплата действует с 2018 года. За 10 месяцев деньги получили 15 636 семей.
«С 1 января 2023 года выплата будет предоставляться в виде универсального пособия.Самый быстрый способ подать заявление на выплату — в электронном виде через федеральный или региональный портал Госуслуг», — сообщили в информцентре правительства региона.

Укрепление авторитета семьи — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области, проводимой в отношении семьи и детей, прежде всего выступают социальная поддержка, укрепление авторитета семьи и другое.

Финансовая поддержка семей при рождении детей осуществляется в Тюменской области уже несколько лет. Цель регионального проекта — обеспечить финансовую поддержку семей при рождении детей и социально-психологическое сопровождение беременных женщин и женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора. 

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области тратят маткапитал на улучшение жилищных условий. С начала года из ПФР направлено более 4 миллиардов рублей тюменским семьям.

#Общество#Выплаты#Деньги#Экономика#Семья#Молодая семья#Александр Мязин
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