Более 15 тысяч тюменских семей получили выплаты за первенца

«С 1 января 2023 года выплата будет предоставляться в виде универсального пособия.Самый быстрый способ подать заявление на выплату — в электронном виде через федеральный или региональный портал Госуслуг», — сообщили в информцентре правительства региона.
Укрепление авторитета семьи — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области, проводимой в отношении семьи и детей, прежде всего выступают социальная поддержка, укрепление авторитета семьи и другое.
Финансовая поддержка семей при рождении детей осуществляется в Тюменской области уже несколько лет. Цель регионального проекта — обеспечить финансовую поддержку семей при рождении детей и социально-психологическое сопровождение беременных женщин и женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области тратят маткапитал на улучшение жилищных условий. С начала года из ПФР направлено более 4 миллиардов рублей тюменским семьям.