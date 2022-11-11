Более 15 тысяч тюменских семей получили выплаты за первенца

Укрепление авторитета семьи — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области, проводимой в отношении семьи и детей, прежде всего выступают социальная поддержка, укрепление авторитета семьи и другое.

Финансовая поддержка семей при рождении детей осуществляется в Тюменской области уже несколько лет. Цель регионального проекта — обеспечить финансовую поддержку семей при рождении детей и социально-психологическое сопровождение беременных женщин и женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора.