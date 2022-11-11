Автопарк Тюменской областной больницы №12 пополнился новыми «LADA Largus»

«Основная нагрузка на новые автомобили легла для оказания неотложной медицинской помощи населению: доставку врачей педиатров до маленьких пациентов, заболевших и находящихся дома, проведение диспансерного осмотра маломобильных пациентов, и тех, кому сложно добраться до поликлиники или ФАП. Помимо прочего, мы доставляем на них медицинских работников в населенные пункты для проведения профилактических медицинских осмотров, а также лекарственные препараты маломобильным пациентам», - отметили начальник службы амбулаторно-поликлинической помощи Алексей Речкин.