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Автопарк Тюменской областной больницы №12 пополнился новыми «LADA Largus»

11 ноября 13:01
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Летом автопарк областной Тюменской областной больницы №12 стал больше на четыре новых автомобиля «LADA Largus». Машины для медучреждений были закуплены по программе «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба регионального депздрава.

Новые автомобили, предназначенные для оказания медицинской помощи населению, распределены между областной больницей в Заводоуковске и ее филиалом - Упоровской районной больницы. Сразу же была проведена процедура брендирования, и все они имеют отличительный единый корпоративный стиль «Служба здоровья».

 «Основная нагрузка на новые автомобили легла для оказания неотложной медицинской помощи населению: доставку врачей педиатров до маленьких пациентов, заболевших и находящихся дома, проведение диспансерного осмотра маломобильных пациентов, и тех, кому сложно добраться до поликлиники или ФАП. Помимо прочего, мы доставляем на них медицинских работников в населенные пункты для проведения профилактических медицинских осмотров, а также лекарственные препараты маломобильным пациентам», - отметили начальник службы амбулаторно-поликлинической помощи Алексей Речкин.

За три месяца по Заводоуковскому округу и Упоровскому району было обслужено вызовов неотложной формы 3658 и 2239 соответственно, доставка лекарственных препаратов до жителей сельской местности осуществлена 421 и 288 пациентам.

Стоит отметить, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. Именно на это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

#Общество
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