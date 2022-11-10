Жителя Тюменской области осудили за подделку диплома о высшем образовании

Мужчину признали виновным в намеренной подделке документа. Выяснилось, что зимой прошлого года подсудимый хотел устроиться на должность инспектора дорожно-патрульной службы в отдел кадров межрайонного отдела МВД России «Омутинский».
Для того, чтобы обмануть отдел кадров, принимающий на работу, он предоставил «диплом о высшем образовании».
«Когда началась проверка, оказалось, что документ этим вузом не был выдан. Обвиняемый получил его по почте», — комментируют в пресс-службе областной прокуратуры.
Несостоявшегося инспектора на полгода лишили свободы. В этот период ему нельзя менять место жительства и выезжать за пределы Омутинского района без согласия соответствующих ведомств.
Также он вынужден раз в месяц приходить на регистрацию в инспекцию.
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