Жителя Тюменской области осудили за подделку диплома о высшем образовании

Житель Омутинского района обманул работодателя, предоставив фальшивый диплом

Жителя Омутинского района осудили за то, что он предоставил поддельный диплом, чтобы пополнить ряды полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.