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Жителя Тюменской области осудили за подделку диплома о высшем образовании

Вчера, 08:53
Фото: 1MI

Житель Омутинского района обманул работодателя, предоставив фальшивый диплом

Жителя Омутинского района осудили за то, что он предоставил поддельный диплом, чтобы пополнить ряды полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в намеренной подделке документа. Выяснилось, что зимой прошлого года подсудимый хотел устроиться  на должность инспектора дорожно-патрульной службы в отдел кадров межрайонного отдела МВД России «Омутинский».

Для того, чтобы обмануть отдел кадров, принимающий на работу, он предоставил «диплом о высшем образовании».

«Когда началась проверка, оказалось, что документ этим вузом не был выдан. Обвиняемый получил его по почте», — комментируют в пресс-службе областной прокуратуры.

Несостоявшегося инспектора на полгода лишили свободы. В этот период ему нельзя менять место жительства и выезжать за пределы Омутинского района без согласия соответствующих ведомств.

Также он вынужден раз в месяц приходить на регистрацию в инспекцию.

Ранее «Наш город» писал о том, что преступники украли 25 миллионов из материнского капитала у обманутых женщин.

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