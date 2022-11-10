В тюменской Зареке сгорел жилой дом

Как рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 23:32. На место происшествии были направлены две единицы техники и семь сотрудников 40-й пожарной части. Спустя 20 минут огонь удалось ликвидировать, но здание полностью обгорело. Во время пожара никто не пострадал. Причины возникновения огня устанавливаются, сообщили в МЧС.