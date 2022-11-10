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В тюменской Зареке сгорел жилой дом

Вчера, 05:28
Фото: 1MI
Серьезный пожар произошел сегодня ночью в Заречном микрорайоне города. На улице Бийской, 26 а, сгорел частный жилой дом площадью тридцать квадратных метров.
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Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 23:32. На место происшествии были направлены две единицы техники и семь сотрудников 40-й пожарной части. Спустя 20 минут огонь удалось ликвидировать, но здание полностью обгорело. Во время пожара никто не пострадал. Причины возникновения огня устанавливаются, сообщили в МЧС.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в воскресенье ночью во время пожара на улице Закалужской погиб человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное печное оборудование.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#МЧС#Пожар#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожары#Пожарные
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