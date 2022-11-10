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В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки

Вчера, 04:04
Фото: 2 ГИС
Тюменские улицы четвертый день стоят в пробках. 7-балльные пробки зарегистрированы на Окружной дороге, улице Федюнинского, Червишевском тракте.
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Тюмень

По данным сервиса 2 ГИС, на улице Мельникайте пробка растянулась от ТРЦ «Кристалл» до ТРЦ «Премьер». Затруднено движение на участке улицы Пермякова из-за произошедшего ДТП – от Прокопия Артамонова до Республики. По словам водителей машины здесь не двигаются уже в течение десяти минут.

Затор из-за аварии также образовался на улице 30 лет Победы. Пробки наблюдаются на улицах Республики, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, Мориса Тореза, Профсоюзной. Традиционно затруднено движение на улицах Челюскинцев и 2-й Луговой, Ленина и Чернышевского.

Ранее «Наш Город» писал, что в среду вечером из двух дорожных аварий на Объездной дороге в Тюмени возникли девятибалльные пробки. Также заторы наблюдались в центре города.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Авария
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