В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки

По данным сервиса 2 ГИС, на улице Мельникайте пробка растянулась от ТРЦ «Кристалл» до ТРЦ «Премьер». Затруднено движение на участке улицы Пермякова из-за произошедшего ДТП – от Прокопия Артамонова до Республики. По словам водителей машины здесь не двигаются уже в течение десяти минут.