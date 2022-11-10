В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки

По данным сервиса 2 ГИС, на улице Мельникайте пробка растянулась от ТРЦ «Кристалл» до ТРЦ «Премьер». Затруднено движение на участке улицы Пермякова из-за произошедшего ДТП – от Прокопия Артамонова до Республики. По словам водителей машины здесь не двигаются уже в течение десяти минут.
Затор из-за аварии также образовался на улице 30 лет Победы. Пробки наблюдаются на улицах Республики, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, Мориса Тореза, Профсоюзной. Традиционно затруднено движение на улицах Челюскинцев и 2-й Луговой, Ленина и Чернышевского.
Ранее «Наш Город» писал, что в среду вечером из двух дорожных аварий на Объездной дороге в Тюмени возникли девятибалльные пробки. Также заторы наблюдались в центре города.