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В Тюмени суд оставил под арестом экс-начальника службы безопасности ТюмГУ и его сына

Вчера, 07:38
Фото: 1MI
Бывшего полицейского, экс-начальника службы безопасности Тюменского госуниверситета Михаила Захарова и его подельников, Сергея Скоробогатова и Дениса Авдеева оставили под домашним арестом до января 2023 года.
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Суд

Еще для двух фигурантов коррупционного дела, начальника отдела управления земельным фондом Захара Захарова и Александра Томилова, продлили срок пребывания в СИЗО до 15 января 2023 года.

Мужчин обвиняют в махинациях с земельными участками, находящимися в федеральной собственности, и продаже их третьим лицам. По предварительной информации, общая сумма ущерба составила около ста миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что мошенническая схема была раскрыта в марте этого года. Все фигуранты дела были задержаны. Руководителем преступной группировки являлся Захар Захаров, работающий руководителем Отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом Росимущества.

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