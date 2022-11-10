В Тюмени суд оставил под арестом экс-начальника службы безопасности ТюмГУ и его сына

Еще для двух фигурантов коррупционного дела, начальника отдела управления земельным фондом Захара Захарова и Александра Томилова, продлили срок пребывания в СИЗО до 15 января 2023 года.
Мужчин обвиняют в махинациях с земельными участками, находящимися в федеральной собственности, и продаже их третьим лицам. По предварительной информации, общая сумма ущерба составила около ста миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что мошенническая схема была раскрыта в марте этого года. Все фигуранты дела были задержаны. Руководителем преступной группировки являлся Захар Захаров, работающий руководителем Отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом Росимущества.