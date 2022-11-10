Тюменские власти возьмут кредит на 3,5 миллиарда рублей для покрытия дефицита бюджета

Наименованием обоих предметов закупки является оказание услуг по предоставлению кредита посредством открытия возобновляемой кредитной линии в целях финансирования дефицита областного бюджета Тюменской области. Стоимость первого контракта, рассчитанного на привлечение полутора миллиардов рублей, составляет 213,7 миллиона рублей. Цена второго, в рамках которого бюджет пополнят на два миллиарда рублей, — 227,88 миллион рублей.
Эти же суммы являются суммой процентов, которые регион готов выплатит за время пользования кредитом.
В документах указано, что контракт начинает действовать с 9 января 2023 года. В первом случае он рассчитан на 548 календарных дней, во втором — 438 дней.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 17 ноября. Подведение итогов закупки запланировано на 21 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что в согласно проекту бюджета Тюменской области на 2023 год, его дефицит составит порядка тридцати пяти миллиардов рублей. Доходы установлены на уровне 196,6 миллиардов рублей, расходы составят 231,9 миллиард рублей.