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Тюменские компании вошли в список предприятий, чьими активами запрещено распоряжаться

Вчера, 04:44
Фото: 1MI

Путин озвучил, акциями каких тюменских компаний запрещено торговать инострацам

Семь тюменских компаний, ведущих деятельность в нефтегазовой сфере и ТЭК, попали в список предприятий, иностранным работникам которых запрещено совершать сделки или операции со своими активами. Соответствующее распоряжение подписал накануне президент России Владимир Путин.

В перечень хозяйствующих субъектов вошли ООО «Аггреко Евразия», АО «ГСМ» Нефтемаш», Тюменский завод нефтепромыслового оборудования, ООО «Интегра-Бурение», Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems, KCA Deutag Russia, ООО «Технологическая компания Schlumberger». 

Всего в списке 191 компания из Москвы, Санкт-Петербурга, Югры, Татарстана и других российских регионов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее «Наш Город» писал, что на Тюменском заводе вездеходной техники начали шить бронежилеты. По словам руководителя предприятия, дополнительное производство было открыто для того, чтобы сохранить в полном объеме рабочие места в условиях сложившейся неблагоприятной экономической обстановки.

 

 

#Валентина Бурнашева#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#В. путин#ТЭК
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