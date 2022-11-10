Тюменские компании вошли в список предприятий, чьими активами запрещено распоряжаться

Ранее «Наш Город» писал, что на Тюменском заводе вездеходной техники начали шить бронежилеты. По словам руководителя предприятия, дополнительное производство было открыто для того, чтобы сохранить в полном объеме рабочие места в условиях сложившейся неблагоприятной экономической обстановки.