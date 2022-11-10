Тюменские компании вошли в список предприятий, чьими активами запрещено распоряжаться

В перечень хозяйствующих субъектов вошли ООО «Аггреко Евразия», АО «ГСМ» Нефтемаш», Тюменский завод нефтепромыслового оборудования, ООО «Интегра-Бурение», Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems, KCA Deutag Russia, ООО «Технологическая компания Schlumberger».
Всего в списке 191 компания из Москвы, Санкт-Петербурга, Югры, Татарстана и других российских регионов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее «Наш Город» писал, что на Тюменском заводе вездеходной техники начали шить бронежилеты. По словам руководителя предприятия, дополнительное производство было открыто для того, чтобы сохранить в полном объеме рабочие места в условиях сложившейся неблагоприятной экономической обстановки.