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Работникам «ТюменьНИПИНефть» выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

Вчера, 08:40
Фото: 1MI
Восьмидесяти работникам обанкротившегося АО «ТюменьНИПИНефть» выплатили задолженность по заработной плате после вмешательства прокуратуры. Общая сумма выплат составила порядка 18 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Компания «ТюменьНИПИНефть» была признана банкротом в ноябре прошлого года. На данный момент в отношении общества введено конкурсное производство. Руководитель предприятия и временный управляющий привлечены к административной ответственности  за неправомерные действия при банкротстве. Вопросы погашения оставшейся части задолженности поставлены на контроль в прокуратуре.

Ранее «Наш Город» писал, что руководителя одной из тюменских фирм обязали через суд выплатить задолженность по заработной плате своим сотрудникам. За три месяца сумма долга достигла 2,5 миллионов рублей.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Прокуратура#Задолженность#Заработная плата#Банкрот
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