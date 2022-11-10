Работникам «ТюменьНИПИНефть» выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

Компания «ТюменьНИПИНефть» была признана банкротом в ноябре прошлого года. На данный момент в отношении общества введено конкурсное производство. Руководитель предприятия и временный управляющий привлечены к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве. Вопросы погашения оставшейся части задолженности поставлены на контроль в прокуратуре.
Ранее «Наш Город» писал, что руководителя одной из тюменских фирм обязали через суд выплатить задолженность по заработной плате своим сотрудникам. За три месяца сумма долга достигла 2,5 миллионов рублей.