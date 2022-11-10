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На проект парка у озера Цимлянское урезали расходы

Вчера, 09:01
Фото: 1MI
На разработку проектной документации по благоустройству озера Цимлянское тюменские власти потратят 13,9 миллионов рублей. Работами займется ООО «Крафт Групп». Данные об этом опубликованы на портале Госзакупки.
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Тюмень

Изначальная стоимость закупки составляла 17,2 миллиона рублей, всего на аукцион было подано три заявки.

Согласно документации тендера, подрядчик должен в течение двадцати суток разработать эскизный проект благоустройства Цимлянского лога. Проектную документацию необходимо подготовить до июля 2023 года.

В перспективе здесь должны появиться прогулочная зона, памп-трек, велосипедный парк для фристайла, стрельбище без трибун, универсальная спортивная площадка (мини-футбол, волейбол, баскетбол с антивандальным ограждением), площадка для воркаута.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области потратят более 57 тысяч рублей на проведение экспертизы проектной документации сметной стоимости здания гаража Тюменской областной Думы, в котором летом этого года произошел крупный пожар.

 

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