На проект парка у озера Цимлянское урезали расходы

Изначальная стоимость закупки составляла 17,2 миллиона рублей, всего на аукцион было подано три заявки.
Согласно документации тендера, подрядчик должен в течение двадцати суток разработать эскизный проект благоустройства Цимлянского лога. Проектную документацию необходимо подготовить до июля 2023 года.
В перспективе здесь должны появиться прогулочная зона, памп-трек, велосипедный парк для фристайла, стрельбище без трибун, универсальная спортивная площадка (мини-футбол, волейбол, баскетбол с антивандальным ограждением), площадка для воркаута.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области потратят более 57 тысяч рублей на проведение экспертизы проектной документации сметной стоимости здания гаража Тюменской областной Думы, в котором летом этого года произошел крупный пожар.