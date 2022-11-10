На карты мобилизованных тюменцев начала поступать зарплата

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло, что минимальный размер выплат за полный месяц, с 1 по 31 октября, составит 195 тысяч рублей. Такое денежное довольствие будут получать рядовые. Из данной суммы лишь из 37 тысяч рублей удержат подоходный налог в размере 13%, оставшаяся часть, 158 тысяч рублей, является социальной выплатой и обложению налогом не подлежит. Если речь идет про командира, который получает около 225 тысяч рублей, то из этой суммы налогом облагается порядка 68 тысяч рублей.