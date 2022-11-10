На карты мобилизованных тюменцев начала поступать зарплата

До 20 ноября денежное довольствие должны будут получить все бойцы, призванные на службу в армию в рамках частичной мобилизации.
"Наш Город" выяснил, что начисляют в данный момент выплаты только военнослужащим, приписанным к военной части. Сегодня несколько десятков мобилизованных из Тюмени и Ноябрьска перевезли в Чебаркуль. По словам их родственников, ребята до сих пор не приписаны к ВЧ и выплат не получали.
Тюменцам, уже приписанным к военной части, выплаты поступили, но не в полном объеме. По словам жены одного из мобилизованных тюменцев, деньги пришли на карту в среду вечером, но не в полном объеме.
«Обещанной минималки в 195 тысяч у рядового не выходит. Общая сумма, начисленная по расчетному листу, составила 190,5 тысяч рублей, в том числе 158 тысяч рублей – это социальная выплата за октябрь, 5,26 тысяч рублей – социальная выплата за один день сентября», - рассказала тюменка.
Размер заработной платы, состоящей из оклада по воинскому званию, воинской должности и ежемесячной надбавки за особые достижения в службе, составил 27 тысяч 234 рубля. После вычета подоходного налога – 23 тысячи 693 рубля. Всего на руки военный получил 186 тысяч 959 рублей.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло, что минимальный размер выплат за полный месяц, с 1 по 31 октября, составит 195 тысяч рублей. Такое денежное довольствие будут получать рядовые. Из данной суммы лишь из 37 тысяч рублей удержат подоходный налог в размере 13%, оставшаяся часть, 158 тысяч рублей, является социальной выплатой и обложению налогом не подлежит. Если речь идет про командира, который получает около 225 тысяч рублей, то из этой суммы налогом облагается порядка 68 тысяч рублей.
«Наш Город» писал, что помимо денежного довольствия военнослужащим будут перечислены единовременные выплаты в размере 195 тысяч рублей. Их получат все военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны продолжительностью год и более.