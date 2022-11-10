ИНВИТРО участвует в «черной пятнице» со скидками 25%

Эксперты подчеркивают: чтобы сдать анализы, не стоит ждать повода. При помощи этого метода исследований можно не только установить факт наличия заболевания, но и понять динамику развития болезней, а также повысить качество жизни. Об этом информируют «Новые Известия».
Например, своевременный анализ биохимии крови даст возможность понять причину нарушений пищеварительной функции. Посредством исследования медики выявляют анемию, воспаление, гематологические расстройства, чтобы вылечить их и улучшить общее самочувствие пациента.
Кровь содержит большие объемы информации о здоровье человека и отвечает изменением состава на малейшие проблемы в состоянии организма. При этом отклонения в составе крови могут быть замечены задолго до манифестации первых симптомов болезни. Расшифровав анализ, доктор своевременно предупредит пациента и поможет исключить тяжелые последствия для его здоровья.
Чаще всего пациенты приходят в ИНВИТРО, чтобы сдать клинический (общий) анализ крови. Он представляет собой базовую оценку состояния здоровья, определяя наличие воспалительных процессов или анемии. На втором месте по числу обращений — биохимия крови (базовый профиль). Это точная количественная оценка составляющих крови. Анализ показывает отклонения в работе внутренних органов. Третье место по популярности у пациентов ИНВИТРО занимает биохимическое исследование для оценки уровня витамина D в организме. Его дефицит может вызвать хрупкость костей, общую вялость.
На четвертом месте определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) — гормональное исследование для изучения функции щитовидной железы. Замыкает пятерку расширенный профиль биохимического анализа крови. Исследование позволяет тщательно рассмотреть работу внутренних органов (почек, печени), установить риски развития заболеваний сердца и сосудов, выявить критические сбои обмена веществ.
Все эти и другие анализы с 11 по 13 ноября вы можете сдать в любом офисе ИНВИТРО со скидкой 25%. Выбор и оформление необходимых услуг проводится в режиме онлайн. Акция распространяется на все анализы, кроме генетических тестов, тестов на проверку почвы и воды, а также взятия биоматериала.