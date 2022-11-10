Депутаты рассмотрят инициативу тюменцев об установлении границы нового ТОСа

Председатель городской Думы Евгений Заболотный отметил, что сегодня в областной столице установлены 56 границ территорий, на которых может осуществляться территориальное общественное самоуправление. По его словам, с горожанами через органы ТОС выстроена эффективная работа по решению вопросов местного значения. Огромная заслуга в этом председателя Палаты представителей органов ТОС Тюмени, депутата Альбины Селезневой.
«Радует, что всё большее число тюменцев выражает готовность участвовать в управлении городом. Мы видим, что ТОС сегодня — наиболее понятная и близкая населению форма по решению различных вопросов. Депутаты городской Думы тесно взаимодействуют с органами ТОС, узнавая о чаяниях жителей и оперативно реагируя на их проблемы. В тоже время ТОС — это важная форма коммуникации с гражданами в рамках предстоящей в 2023 году избирательной кампании по выборам депутатов городской Думы восьмого созыва», подчеркнул Евгений Заболотный.
Вопрос об установлении границ нового ТОСа планируется рассмотреть на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению 18 октября, а затем на заседании Думы 27 октября.