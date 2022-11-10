Более 30 российских и зарубежных спикеров выступят на IV Тюменском экспортном форуме

ТЭФ-2022 – это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта.
На форуме планируется обсудить:
В программе:
Тюменский экспортный форум – это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров, обмен опытом и содействие в решении прикладных задач экспортеров.
Мероприятие проводится с 2019 года при поддержке правительства Тюменской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и приобрело статус главной площадки для обсуждения экспортной повестки региона.