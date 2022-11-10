Более 30 российских и зарубежных спикеров выступят на IV Тюменском экспортном форуме, который пройдет 1 декабря. Об этом, сегодня, 10 ноября, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

ТЭФ-2022 – это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта. На форуме планируется обсудить: развитие экспорта промышленных товаров, АПК и сферы услуг;

продуктивные способы продаж в непростых политически-экономических условиях;

эффективность действующих мер поддержки предпринимательства. В программе: пленарное заседание;

бизнес-диалоги в формате круглого стола с представителями бизнеса Ирана, Турции и Узбекистана;

экспертные сессии и мастер-классы. Тюменский экспортный форум – это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров, обмен опытом и содействие в решении прикладных задач экспортеров. Мероприятие проводится с 2019 года при поддержке правительства Тюменской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и приобрело статус главной площадки для обсуждения экспортной повестки региона.