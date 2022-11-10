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Более 30 российских и зарубежных спикеров выступят на IV Тюменском экспортном форуме

10 ноября 13:01
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
Более 30 российских и зарубежных спикеров выступят на IV Тюменском экспортном форуме, который пройдет 1 декабря. Об этом, сегодня, 10 ноября, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

ТЭФ-2022 – это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта.

На форуме планируется обсудить:

  • развитие экспорта промышленных товаров, АПК и сферы услуг;
  • продуктивные способы продаж в непростых политически-экономических условиях;
  • эффективность действующих мер поддержки предпринимательства.

В программе:

  • пленарное заседание;
  • бизнес-диалоги в формате круглого стола с представителями бизнеса Ирана, Турции и Узбекистана;
  • экспертные сессии и мастер-классы.

Тюменский экспортный форум – это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров, обмен опытом и содействие в решении прикладных задач экспортеров.

Мероприятие проводится с 2019 года при поддержке правительства Тюменской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и приобрело статус главной площадки для обсуждения экспортной повестки региона.

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