Александр Моор поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Глава региона отметил, что даже в мирные годы сотрудники ведомства совершали и совершают подвиги в борьбе с преступностью, с честью выполняют служебный долг.
«Координация и концентрация деятельности разных уровней власти и органов внутренних дел позволяют обеспечить в регионе стабильную обстановку и общественный порядок. Активно реализуются в Тюменской области целевые комплексные программы по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками», — отметил губернатор.
В поздравлении Александр Моор выразил благодарность за службу и ветеранам ведомства. Им и действующим сотрудникам МВД он пожелал здоровья, счастья, мира и благополучия, успешного выполнения всех, стоящих задач.
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел в Управления МВД по Тюменской области состоялось торжественное мероприятие, на котором были вручены благодарности, награды и очередные специальные звания особо отличившимся сотрудникам ОВД.