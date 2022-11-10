Александр Моор поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

«Координация и концентрация деятельности разных уровней власти и органов внутренних дел позволяют обеспечить в регионе стабильную обстановку и общественный порядок. Активно реализуются в Тюменской области целевые комплексные программы по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками», — отметил губернатор.