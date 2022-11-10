nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Александр Моор поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

10 ноября 09:01
Фото: сайт правительства Тюменской области
Сегодня, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. С профессиональным праздником сотрудников МВД поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что даже в мирные годы сотрудники ведомства совершали и совершают подвиги в борьбе с преступностью, с честью выполняют служебный долг.

«Координация и концентрация деятельности разных уровней власти и органов внутренних дел позволяют обеспечить в регионе стабильную обстановку и общественный порядок. Активно реализуются в Тюменской области целевые комплексные программы по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками», — отметил губернатор.

В поздравлении Александр Моор выразил благодарность за службу и ветеранам ведомства. Им и действующим сотрудникам МВД он  пожелал здоровья, счастья, мира и благополучия, успешного выполнения всех, стоящих задач.

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел  в Управления МВД по Тюменской области состоялось торжественное мероприятие, на котором были вручены благодарности, награды и очередные специальные звания особо отличившимся сотрудникам ОВД.

 

#Общество
Подпишитесь
ТОП-5 страшных ДТП в 2022 году
Сегодня, 11:41
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
Сегодня, 09:08
СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного
Сегодня, 05:48
Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном
Сегодня, 06:33
Тюменцев предупредили об аномальных холодах
Сегодня, 06:58
В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП
Сегодня, 08:35