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Александр Моор назначил нового главу департамента

Вчера, 05:07
Фото: Госохотдепартамент
В правительстве Тюменской области очередное новое назначение. Кадровые перестановки коснулись департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.

Кресло руководителя ведомства заняла Ольга Галкина, поработавшая в должности исполняющей обязанности директора департамента с 2021 года. Распоряжение о назначении подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее, до августа 2021 года, должность директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира занимал Василий Щепелин. Он проработал руководителем ведомства с 2017 года и в августа 2021 года покинул свой пост.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на должность директора городского департамента образования была назначена Ольга Тренина, проработавшая последние пять лет в должности заместителя руководителя ведомства.

#Валентина Бурнашева#Общество#Правительство Тюменской области#Тюменская область#Губернатор#Назначения
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