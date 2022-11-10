Александр Моор назначил нового главу департамента

Кресло руководителя ведомства заняла Ольга Галкина, поработавшая в должности исполняющей обязанности директора департамента с 2021 года. Распоряжение о назначении подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее, до августа 2021 года, должность директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира занимал Василий Щепелин. Он проработал руководителем ведомства с 2017 года и в августа 2021 года покинул свой пост.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на должность директора городского департамента образования была назначена Ольга Тренина, проработавшая последние пять лет в должности заместителя руководителя ведомства.