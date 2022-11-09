Жители Тюменской области увеличили свои накопления в Сбере на 12%

Наибольшей популярностью у клиентов пользуются вклады сроком на шесть и более месяцев, их доля в портфеле Сбербанка в Тюменской области составляет около 60%. При этом больше половины клиентов (53%) открывают вклады дистанционно через СберБанк Онлайн.