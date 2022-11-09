Жители Тюменской области увеличили свои накопления в Сбере на 12%

Наибольшей популярностью у клиентов пользуются вклады сроком на шесть и более месяцев, их доля в портфеле Сбербанка в Тюменской области составляет около 60%. При этом больше половины клиентов (53%) открывают вклады дистанционно через СберБанк Онлайн.
«СберБанк Онлайн позволяет клиентам открыть вклад за считанные минуты. В своём личном кабинете можно быстро рассчитать условия договора, выбрать тип вклада и зачислить деньги на счёт депозита», — отметил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
В целом портфель срочных вкладов Сбербанка в Тюменской области за 9 месяцев вырос на 7% и превысил 53 млрд рублей. Доля рублевых вкладов в количественном выражении с начала года выросла с 90 до 96%.
«Многие клиенты, которые весной открывали «короткие» вклады под высокие проценты, после окончания сразу же пролонгировали их на более длительный срок. Основное ядро вкладчиков составляют клиенты в возрасте от 40 лет — их около 65%, а также люди пенсионного возраста», — говорит Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.