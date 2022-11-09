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В Тюменской области выдали права водителю с шизофренией

9 ноября 08:10
Фото: 1MI

Мужчину с шизофренией лишили прав в Тюменской области

Десятерых тюменских водителей лишили прав в этом году из-за психических заболеваний. Все автовладельцы – жители Нижнетавдинского района. Соответствующие исковые заявления в суд подала прокуратура муниципалитета.

Как выяснилось, один из водителей с 2017 года состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «Параноидная шизофрения» и при этом имеет право управлять, как скутером, мопедом, так и автомобилем. Еще один селянин страдает эпилепсией и также имеет водительские права.

Все поданные прокуратурой исковые заявления  судом удовлетворены.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в топ регионов по числу смертельных аварий с участием электросамокатов. Регион занял среди субъектов страны четвертое место.

#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Прокуратура#Иск#Лишение прав#Валентина Бурнашева
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