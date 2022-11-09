В Тюменской области выдали права водителю с шизофренией

Как выяснилось, один из водителей с 2017 года состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «Параноидная шизофрения» и при этом имеет право управлять, как скутером, мопедом, так и автомобилем. Еще один селянин страдает эпилепсией и также имеет водительские права.
Все поданные прокуратурой исковые заявления судом удовлетворены.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в топ регионов по числу смертельных аварий с участием электросамокатов. Регион занял среди субъектов страны четвертое место.