В Тюменской области стали меньше собирать налогов

В регионах тюменской матрешки сократились налоговые поступления в бюджет. По сравнению с предыдущим годом, в сентябре в Тюменской области они стали меньше на 6,7 миллиардов рублей, в Югре – на 49,3 миллиарда. При этом на Ямале налоговые сборы выросли на 14,7 миллиардов рублей.