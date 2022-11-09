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В Тюменской области стали меньше собирать налогов

9 ноября 05:35
Фото: 1MI

В Тюменской области стали меньше собирать налогов

В регионах тюменской матрешки сократились налоговые поступления в бюджет. По сравнению с предыдущим годом, в сентябре в Тюменской области они стали меньше на 6,7 миллиардов рублей, в Югре – на 49,3 миллиарда. При этом на Ямале налоговые сборы выросли на 14,7 миллиардов рублей.

Согласно данным исследования FinExpertiza, в целом по России поступления от налогов в бюджет страны выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достигли 2,4 триллионов рублей. Рост продемонстрировали треть субъектов Российской Федерации, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Ямал, Краснодарский край.

Тюменская область наряду с Югрой, Татарстаном, Калининградской, Курской и Свердловской областями вошла в число регионов, где были зафиксированы налоговые недопоступления в бюджет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число выданных ипотечных кредитов. В сентябре в регионе было заключено около 2,5 тысяч ипотечных сделок на сумму восемь миллиардов рублей.

#Деньги#Экономика#Налоги#Бюджеты#Исследования#Валентина Бурнашева
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