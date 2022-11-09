В Тюменской области стали меньше собирать налогов

Согласно данным исследования FinExpertiza, в целом по России поступления от налогов в бюджет страны выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достигли 2,4 триллионов рублей. Рост продемонстрировали треть субъектов Российской Федерации, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Ямал, Краснодарский край.
Тюменская область наряду с Югрой, Татарстаном, Калининградской, Курской и Свердловской областями вошла в число регионов, где были зафиксированы налоговые недопоступления в бюджет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число выданных ипотечных кредитов. В сентябре в регионе было заключено около 2,5 тысяч ипотечных сделок на сумму восемь миллиардов рублей.