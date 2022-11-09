В тюменской больнице скончался работник шиномонтажки, которого сбил таксист

Медики не смогли спасти рабочего, пострадавшего в ДТП на шиномонтажке

Трагедия случилась в минувшие выходные в районе ТЭЦ-2. Таксист в нетрезвом состоянии врезался в машины, находящиеся у шиномонтажной мастерской. Пострадавший работник мастерской скончался.