nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменской больнице скончался работник шиномонтажки, которого сбил таксист

9 ноября 09:16
Фото: 1MI

Медики не смогли спасти рабочего, пострадавшего в ДТП на шиномонтажке

Трагедия случилась в минувшие выходные в районе ТЭЦ-2. Таксист в нетрезвом состоянии врезался в машины, находящиеся у шиномонтажной мастерской. Пострадавший работник мастерской скончался.

Очевидцы происшествия сообщали в социальных сетях, что пострадал работник мастерской.

«Наш город» связался с департаментом здравоохранения Тюменской области, чтобы узнать о здоровье пострадавшего. Выяснилось, что мужчина скончался.

«Медицинские работники боролись за жизнь мужчины. Несмотря на все предпринятые усилия, спасти пострадавшего в виду тяжести полученных в ДТП повреждений не удалось. Приносим искренние соболезнования семье и близким пострадавшего», — прокомментировали «Нашему городу» в ведомстве.

Ранее «Наш город» писал о том, что массовая авария с участием трех автомобилей произошла 6 ноября в районе ТЭЦ-2.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Авария#ДПС#Суды#Россия#Причинение смерти по неосторожности#Смерть на дороге#Прокуратура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25