В тюменской больнице скончался работник шиномонтажки, которого сбил таксист

Очевидцы происшествия сообщали в социальных сетях, что пострадал работник мастерской.
«Наш город» связался с департаментом здравоохранения Тюменской области, чтобы узнать о здоровье пострадавшего. Выяснилось, что мужчина скончался.
«Медицинские работники боролись за жизнь мужчины. Несмотря на все предпринятые усилия, спасти пострадавшего в виду тяжести полученных в ДТП повреждений не удалось. Приносим искренние соболезнования семье и близким пострадавшего», — прокомментировали «Нашему городу» в ведомстве.
Ранее «Наш город» писал о том, что массовая авария с участием трех автомобилей произошла 6 ноября в районе ТЭЦ-2.