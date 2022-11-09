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В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть

9 ноября 12:37
Фото: 1MI
Тюменцы сообщают о серьёзном росте цен на зимнюю резину. За 2 года она прибавила в цене почти 30%. Некоторые автомобилисты пока не меняют покрышки на новые, продажи шин в местных магазинах снижаются, отмечается в паблике «Авто Тюмень. ДТП».
«Есть чеки, поэтому воздух попросту сотрясать не буду. 14.11.2020 зимняя резина YOKOHAMA 195/65 R15 95T была приобретена мной за 3029 рублей в сетевом ретейлере.
На днях 04.11.2022 я докупил два колёса, этой же марки и модели, и обошлись они мне в 4750 за штуку», - отметил подписчик паблика «Авто Тюмень ДТП» Виталий Ю.

Цены на шины увеличились на треть и многие автовладельцы решили повременить со сменой покрышек.

Ранее «Наш город» сообщал о серьёзном росте цен на сыр, молоко, хлеб, яйца и говядину.

#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Цены#Магазины#Александр Мязин
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