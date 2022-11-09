В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке

В памятке указанно как жителям дома необходимо действовать при террористических актах: взрыве, завале, захвате заложников и ЧС. Руководство составлено на двух страницах А4.
Горожане отмечают, что подобные листовки есть и в других городах.
«Памятку при обнаружении неизвестных предметов уже лет 15 читают в транспорте в других городах (в Омске например)», - отметил подписчик паблика «Тюмень№1» Валерий Б.
Ранее «Наш город» сообщал, что руководитель УК в Ишиме похитил 40 миллионов рублей у ресурсоснабжающих организаций.