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В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке

9 ноября 10:23
В Тюмени управляющая компания разместила в подъезде дома на Ставропольской, 1б, памятку об общих правилах безопасности. Представители ООО «УК ПО СЖФ» отметили, что руководство появилось на их официальном сайте ещё 2 ноября.
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Тюмень

В памятке указанно как жителям дома необходимо действовать при террористических актах: взрыве, завале, захвате заложников и ЧС. Руководство составлено на двух страницах А4.

Горожане отмечают, что подобные листовки есть и в других городах.

«Памятку при обнаружении неизвестных предметов уже лет 15 читают в транспорте в других городах (в Омске например)», - отметил подписчик паблика «Тюмень№1» Валерий Б.

Ранее «Наш город» сообщал, что руководитель УК в Ишиме похитил 40 миллионов рублей у ресурсоснабжающих организаций

 

#Александр Мязин#Тюмень#Новости тюмени#Улицы#Предупреждение#Управляющая компания
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