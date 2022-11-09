В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке

В Тюмени управляющая компания разместила в подъезде дома на Ставропольской, 1б, памятку об общих правилах безопасности. Представители ООО «УК ПО СЖФ» отметили, что руководство появилось на их официальном сайте ещё 2 ноября.

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