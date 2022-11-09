В Тюмени отмечаются серьёзные пробки в 9 баллов из-за ДТП на Объездной дороге

Стоит отметить, что в городе продолжается уборка улиц от снега и наледи. В пробке стоят центральные улицы областной столицы.
По сообщениям пользователей 2ГИС, на улице Федюнинского около Червишевского тракта стоит фура. Груз грузовика рассыпан на дороге. Скорость машин на Червишевском тракте снизилась до 2-3 км/ч. На улице Закалужской тоже ДТП, о пострадавших не сообщается.
Обычно в это время фиксируется от 6 до 12 аварий.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в 17 км от Тюмени столкнулись Lada седьмой и десятой модели. Пострадали 5 человек.