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В Тюмени отмечаются серьёзные пробки в 9 баллов из-за ДТП на Объездной дороге

9 ноября 13:07
Фото: 1MI
Крупные пробки в 9 баллов вновь сковали Тюмень в вечерний час пик. По данным 2ГИС, серьёзные заторы наблюдаются на пересечении Объездной дороги и Червишевского тракта. Здесь произошло 2 аварии.

Стоит отметить, что в городе продолжается уборка улиц от снега и наледи. В пробке стоят центральные улицы областной столицы.

По сообщениям пользователей 2ГИС, на улице Федюнинского около Червишевского тракта стоит фура. Груз грузовика рассыпан на дороге. Скорость машин на Червишевском тракте снизилась до 2-3 км/ч. На улице Закалужской тоже ДТП, о пострадавших не сообщается.

Обычно в это время фиксируется от 6 до 12 аварий.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в 17 км от Тюмени столкнулись Lada седьмой и десятой модели. Пострадали 5 человек.

#Александр Мязин#Новости тюмени#Жалобы#ДПС#Дороги#Перекрытие дороги#Объездная дорога
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