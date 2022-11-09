В Тюмени на улице 30 лет Победы появились новые тротуары, парковки и игровые площадки

На встрече присутствовал руководитель управы Восточного округа и депутат гордумы Александр Захаров.
«На площади около 6 тысяч кв. м. специалистам удалось воплотить в жизнь желания жителей о сухой и чистой территории, удобных тротуарах, функциональных игровых площадках, крепких спортивных турниках, увеличенной парковке», - сообщают чиновники администрации города.
В ноябре «Наш город» отмечал, что в Тюмени начался новый этап благоустройства набережной. Речь идет об уличной площадке рядом с «Конторой пароходства». Планируется, что к зиме там появятся опоры с гирляндами. Установка опор стартовала два года назад. А вот в летней зоне строительные работы уже идут.
Куратор культурного центра «Контора пароходства» Юлия Халитова отмечает, что по периметру катка 30 на 60 метров будут расположены опоры, на которых разместятся гирлянды.
Администрация занимается открытием бесплатного катка на набережной со стороны моста Челюскинцев. Установка опор производится подрядной организацией. К середине ноября работы должны завершиться. Жителям города будет более комфортно проводить время на катке.