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В Тюмени на улице 30 лет Победы появились новые тротуары, парковки и игровые площадки

9 ноября 14:23
Фото: Администрация Тюмени
В Тюмени строители провели комплексное обновление дворов около дома по улице 30 лет Победы, 60. По данным администрации областной столицы, 9 ноября чиновники и местные жители приняли выполненные работы.

На встрече присутствовал руководитель управы Восточного округа и депутат гордумы Александр Захаров.

«На площади около 6 тысяч кв. м. специалистам удалось воплотить в жизнь желания жителей о сухой и чистой территории, удобных тротуарах, функциональных игровых площадках, крепких спортивных турниках, увеличенной парковке», - сообщают чиновники администрации города.

В ноябре «Наш город» отмечал, что в Тюмени начался новый этап благоустройства набережной. Речь идет об уличной площадке рядом с «Конторой пароходства». Планируется, что к зиме там появятся опоры с гирляндами. Установка опор стартовала два года назад. А вот в летней зоне строительные работы уже идут.

Куратор культурного центра «Контора пароходства» Юлия Халитова отмечает, что по периметру катка 30 на 60 метров будут расположены опоры, на которых разместятся гирлянды.

Администрация занимается открытием бесплатного катка на набережной со стороны моста Челюскинцев. Установка опор производится подрядной организацией. К середине ноября  работы должны завершиться. Жителям города будет более комфортно проводить время на катке. 

#Новости тюмени#Работа#Строительные работы#Администрация#Касается каждого#Общество#Александр Мязин
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