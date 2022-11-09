В Тюмени на улице 30 лет Победы появились новые тротуары, парковки и игровые площадки

В ноябре «Наш город» отмечал, что в Тюмени начался новый этап благоустройства набережной. Речь идет об уличной площадке рядом с «Конторой пароходства». Планируется, что к зиме там появятся опоры с гирляндами. Установка опор стартовала два года назад. А вот в летней зоне строительные работы уже идут.