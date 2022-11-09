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В ишимской больнице неправильно лечили юношу с раздробленной костью

9 ноября 06:36
Фото: 1MI

Тюменец отсудил у больницы 70 тысяч рублей за сломанную руку

Суд обязал выплатить Ишимскую областную больницу № 4 компенсацию морального вреда пациенту. 19-летний юноша подал иск в суд на лечебное учреждение из-за неудовлетворительного оказания медицинской помощи.
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Тюмень

Тюменец обратился в учреждение с переломом руки. Ему наложили гипсовую повязку, но поскольку боли не прошли, молодой человек был вынужден обратиться в другое медицинское заведение. Выяснилось, что перед наложением гипсовой повязки врач не собрал раздробленную кость, что привело к неблагоприятным последствиям и более продолжительному периоду лечения.

19-летний пациент обратился с исковым заявлением на сумму 150 тысяч рублей. Суд удовлетворил его частично и обязал выплатить областную больницу Ишима 70 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области отсудил у больницы 120 тысяч рублей из-за нарушений в лечении ноги, вследствие которых ему была проведена ампутация конечности.

#Общество#Тюменская область#Тюмень#Новости тюмени#Здравоохранение#Иск#Больницы#Лечение#Компенсация морального вреда#Валентина Бурнашева
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