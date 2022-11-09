В ишимской больнице неправильно лечили юношу с раздробленной костью

Тюменец обратился в учреждение с переломом руки. Ему наложили гипсовую повязку, но поскольку боли не прошли, молодой человек был вынужден обратиться в другое медицинское заведение. Выяснилось, что перед наложением гипсовой повязки врач не собрал раздробленную кость, что привело к неблагоприятным последствиям и более продолжительному периоду лечения.