В ишимской больнице неправильно лечили юношу с раздробленной костью

Тюменец обратился в учреждение с переломом руки. Ему наложили гипсовую повязку, но поскольку боли не прошли, молодой человек был вынужден обратиться в другое медицинское заведение. Выяснилось, что перед наложением гипсовой повязки врач не собрал раздробленную кость, что привело к неблагоприятным последствиям и более продолжительному периоду лечения.
19-летний пациент обратился с исковым заявлением на сумму 150 тысяч рублей. Суд удовлетворил его частично и обязал выплатить областную больницу Ишима 70 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области отсудил у больницы 120 тысяч рублей из-за нарушений в лечении ноги, вследствие которых ему была проведена ампутация конечности.