В 2023 году на систему «Безопасный город» из бюджета выделят 83 миллиона рублей

Однако, не всегда может порадовать качество видеонаблюдения. Например, так произошло с делом тюменца Михаила Губина, которого осудили на 12 лет колонии строгого режима за сексуальные действия по отношению к несовершеннолетним. Сам мужчина утверждает, что лишь справил нужду на улице. На видеокамере нет четкого изображения, именно поэтому суд счел данную запись как доказательство вины Михаила.