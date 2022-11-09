В 2023 году на систему «Безопасный город» из бюджета выделят 83 миллиона рублей

Об этом редакции «Нашего города» сообщили в управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области.
«При использовании технических средств аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“ в раскрытии административных правонарушений по итогам 9 месяцев 2022 года на территории города выявлено 571 административное правонарушение», — комментирует начальник отдела информации и общественных связей Антон Каморников.
В прошлом году камеры видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город» за девять месяцев помогли раскрыть 131 преступление и пресечь 268 административных правонарушений. Показатель раскрытых преступлений за 2022 год в пресс-службе УМВД России по Тюменской области не предоставили.
Этим летом заместитель начальника полиции УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов отмечал, что на данный момент правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включает в себя более 3600 камер видеонаблюдения на территории 23 муниципальных образований. В городских парках, скверах, надземных и подземных пешеходных переходах, объектах транспортной инфраструктуры было установлено 2620 видеокамер.
Евгений Козлов также сообщал, что благодаря точному видеомониторингу в этом году сотрудникам правопорядка удалось задержать 48 человек. По его словам, эти граждане находились в розыске. В 2021 году это число было меньше — 29 человек.
Сейчас в Тюменской области в рамках программы аппаратно-программного комплекса работают 4 413 камер видеонаблюдения.
В следующем году в нашем регионе собираются установить 378 видеокамер. В решении «О бюджете города Тюмени на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» указано, что на совершенствование, модернизацию и обслуживание комплексной системы
«Безопасный город» планируют выделить больше 83 миллионов рублей.
В Тюмени планируются 114 точек видеомониторинга, в Ишиме — 82, в Заводоуковске — 35, в Ялуторовске — 12. Остальные точки видеонаблюдения будут располагаться в районах Тюменской области. Об этом осенью сообщал информационный центр Правительства Тюменской области.
Для сравнения, в 2021 году было подключено 126 видеокамер, за прошедший период 2022 года — 489 видеокамер.
В областном ведомстве также подчеркнули, что камеры будут располагать на перекрестках, объектах транспортной инфраструктуры, местах массового скопления, рядом с жилыми домами.
Осенью прошлого года власти обещали, что в этом году только в микрорайоне Лесобаза будут установлены 54 видеокамеры. Обещание, в частности, было связано с громким делом об убийстве школьницы Анастасии Муравьевой.
По информации филиала Ростелекома (компания заключила контракт с департаментом информатизации Тюменской области), микрорайон действительно был оснащен 54 камерами видеомониторинга.
Однако, не всегда может порадовать качество видеонаблюдения. Например, так произошло с делом тюменца Михаила Губина, которого осудили на 12 лет колонии строгого режима за сексуальные действия по отношению к несовершеннолетним. Сам мужчина утверждает, что лишь справил нужду на улице. На видеокамере нет четкого изображения, именно поэтому суд счел данную запись как доказательство вины Михаила.
Журналисту «Нашего города» удалось поговорить с жильцами одного из домов в Восточном микрорайоне. Большинство опрошенных считают, что видеонаблюдение необходимо.
«Время сейчас непростое. Я бы даже сказала тяжелое. Людей на квадратный метр в городе много. Скажу так: меня радует, что буду знать всех соседей в лицо. Может быть, это заставит потенциальных преступников не совершать задуманное», — предполагает пенсионерка Людмила.
«Я считаю, что установка камер остро необходима в каждом доме. Все мои знакомые соседи разделяют такую же точку зрения. У нас дети, поэтому, в первую очередь, беспокоимся за их безопасность. Подобные меры помогают работе органов правопорядка», — высказала мнение мать двоих школьников Елена А.
Тюменец Леонид считает, что камеры видеонаблюдения нужнее в тех местах, где особенно процветает преступность.
«Это места массового скопления, обычно именно там и происходят террористические акты. Зачем тратить финансирование государства на камеры в подъездах? Чтобы смотреть на наркопритоны, устраиваемые школьниками?
Ранее «Наш город» писал о том, что число преступлений против половой свободы детей выросло на 47%, изнасилований — на 87%. Больше четверти горожан недовольны работой полиции, а депутаты указывают на просчеты МВД. Остановить преступность планировали с помощью 880 миллионов рублей. Такие данные озвучили представители тюменской полиции.