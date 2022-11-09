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Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей

9 ноября 05:21
Фото: 1MI

Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей

Тюменцы, призванные в рамках частичной мобилизации, могут лишиться единовременной выплаты в размере 195 тысяч рублей. Дело в том, что данная мера поддержки действует, если военнослужащий заключил контракт с Министерством обороны после 21 сентября сроком не менее, чем на один год.

Выплаты полагаются только военным, подписавшим долгосрочный контакт. Соответствующее условие обозначено в указе президента России Владимира Путина.

«Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, и военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, гражданам, заключившим в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», — указано в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что с 8 ноября мобилизованным жителям страны начнут начислять на карту денежное довольствие. По словам представителя финансового блока Минобороны России Сергея Микищенко, размер выплат будет зависеть от звания и выслуги лет. Минимальная сумма денежного довольствия составит 195 тысяч рублей, из которых 158 тысяч рублей – социальная выплата, необлагаемая подоходным налогом.

#Валентина Бурнашева#Общество#Частичная мобилизация#Деньги#Военные#Тюменская область#Новости тюмени#Армия#Военнослужащие#Выплаты#Указы президента#В. путин
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