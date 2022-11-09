Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей

Выплаты полагаются только военным, подписавшим долгосрочный контакт. Соответствующее условие обозначено в указе президента России Владимира Путина.
«Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, и военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, гражданам, заключившим в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», — указано в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что с 8 ноября мобилизованным жителям страны начнут начислять на карту денежное довольствие. По словам представителя финансового блока Минобороны России Сергея Микищенко, размер выплат будет зависеть от звания и выслуги лет. Минимальная сумма денежного довольствия составит 195 тысяч рублей, из которых 158 тысяч рублей – социальная выплата, необлагаемая подоходным налогом.