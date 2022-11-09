Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей

Тюменцы, призванные в рамках частичной мобилизации, могут лишиться единовременной выплаты в размере 195 тысяч рублей. Дело в том, что данная мера поддержки действует, если военнослужащий заключил контракт с Министерством обороны после 21 сентября сроком не менее, чем на один год.