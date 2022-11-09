Тюменцам напоминают о своевременной оплате потребленных энергоресурсов

Объем потребленной тепловой энергии меньше, а, следовательно, и платеж в тех домах, где управляющие организации и собственники позаботились о выполнении энергосберегающих мероприятий. Потому что значительная часть тепловой энергии остается в доме, а не расходуется впустую через неутепленные двери, щели на окнах и внутренние коммуникации. Кроме того, качество услуг отопления выше и экономия денежных средств существенней в тех домах, где управляющая компания надлежащим образом подготовила внутридомовое оборудование к осенне-зимнему периоду. Если управляющие организации оставили внутридомовую систему теплоснабжения непромытой, а инженерные коммуникации, оборудование неотрегулированными, то тепловые потери, понесенные по этим причинам, существенно увеличат сумму счета за отопление.