Тюменцам напоминают о своевременной оплате потребленных энергоресурсов

Расчет платы за отопление производится двумя способами: по нормативу потребления коммунальной услуги или по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ). Согласно нормативу, установленному Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, плата за отопление распределена равными долями на 9 календарных месяцев. То есть в период с сентября по май включительно сумма за коммунальную услугу одинаковая и не зависит от даты начала и конца отопительного периода. Начисление за отопление по домам, оборудованным общедомовыми приборами учета, производится на основании переданных в ресурсоснабжающую компанию сведений управляющими компаниями.
Теплоэнергетики напоминают, что фактическое потребление тепловой энергии многоквартирным домом зависит от ряда факторов, в том числе от температуры наружного воздуха. Количество тепловой энергии, требуемой для поддержания нормативной температуры воздуха в помещениях зависит от температуры наружного воздуха: чем она ниже, тем большее количество тепловой энергии требуется для целей отопления.
Объем потребленной тепловой энергии меньше, а, следовательно, и платеж в тех домах, где управляющие организации и собственники позаботились о выполнении энергосберегающих мероприятий. Потому что значительная часть тепловой энергии остается в доме, а не расходуется впустую через неутепленные двери, щели на окнах и внутренние коммуникации. Кроме того, качество услуг отопления выше и экономия денежных средств существенней в тех домах, где управляющая компания надлежащим образом подготовила внутридомовое оборудование к осенне-зимнему периоду. Если управляющие организации оставили внутридомовую систему теплоснабжения непромытой, а инженерные коммуникации, оборудование неотрегулированными, то тепловые потери, понесенные по этим причинам, существенно увеличат сумму счета за отопление.
УСТЭК благодарит жителей, своевременно оплачивающих коммунальные услуги, и напоминает, что агентом АО «УСТЭК» по вопросам начисления платы за коммунальные услуги является ОАО «ТРИЦ».