Тюменский завод по выпуску вездеходов начал шить бронежилеты

«Конечно, мы столкнулись с рядом трудностей, вызванных сложной внешнеполитической ситуацией. Неблагоприятно отразились на нашей экспортной деятельности, в частности, колебания курса рубля. Но мы стараемся не только локализовать производство и диверсифицировать свою деятельность, но и реагировать на текущие вызовы», - отметил Александр Фролов.
По данным Инвестиционного агентства Тюменской области, завод вездеходной техники в регионе действует порядка одиннадцати лет. Компания специализируется на выпуске снегоболотоходов Беркут-8 и квадроциклов «Росомаха». Продукцию завода отправляют на экспорт не только в российские регионы, но и в страны Ближнего Зарубежья. Ранее технику также поставляли в страны Персидского залива.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские мобилизованные обратились в фонд «Путевка в жизнь» с просьбой оказать помощь в поставке обмундирования и необходимых предметов быта. Военные сообщили о нехватке плащ-палаток, карабинов, газовых горелок.