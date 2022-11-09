Тюменский завод по выпуску вездеходов начал шить бронежилеты

По данным Инвестиционного агентства Тюменской области, завод вездеходной техники в регионе действует порядка одиннадцати лет. Компания специализируется на выпуске снегоболотоходов Беркут-8 и квадроциклов «Росомаха». Продукцию завода отправляют на экспорт не только в российские регионы, но и в страны Ближнего Зарубежья. Ранее технику также поставляли в страны Персидского залива.