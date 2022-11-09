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Тюменский завод по выпуску вездеходов начал шить бронежилеты

9 ноября 06:53
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
Тюменский завод вездеходной техники запустил в работу цех по пошиву бронежилетов. Об этом сообщил директор предприятия Александр Фролов. По его словам, новое производство позволило сохранить 100% штата в условиях сложившейся экономической ситуации.
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Тюмень
«Конечно, мы столкнулись с рядом трудностей, вызванных сложной внешнеполитической ситуацией. Неблагоприятно отразились на нашей экспортной деятельности, в частности, колебания курса рубля. Но мы стараемся не только локализовать производство и диверсифицировать свою деятельность, но и реагировать на текущие вызовы»,  - отметил Александр Фролов.

По данным Инвестиционного агентства Тюменской области, завод вездеходной техники в регионе действует порядка одиннадцати лет. Компания специализируется на выпуске снегоболотоходов Беркут-8 и квадроциклов «Росомаха». Продукцию завода отправляют на экспорт не только в российские регионы, но и в страны Ближнего Зарубежья. Ранее технику также поставляли в страны Персидского залива.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские мобилизованные обратились в фонд «Путевка в жизнь» с просьбой оказать помощь в поставке обмундирования и необходимых предметов быта. Военные сообщили о нехватке плащ-палаток, карабинов, газовых горелок.

 

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