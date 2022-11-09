Тюменские военные прошли курсы выживания в холодной воде и зимних условиях

Если зимой человек упал в воду, ему срочно должны помочь товарищи. Для тюменцев провели теоретические занятия.
«У мобилизованных очень плотный график, они занимаются боевой подготовкой с утра и до вечера, тем не менее, для нас выделили время, чтобы мы рассказали ребятам, как им выжить зимой», - сообщил руководитель клуба Андрей Агарков.
При падении в воду одежда намокает за 15-20 секунд. Этого может хватить, чтобы спасти человека. Выбравшись из воды необходимо быстро обсохнуть и выжать воду из одежды (её придётся снять). Если проваливается лёд, необходимо лечь на спину «звёздочкой» и «выбирайтесь по тому же пути, откуда шли».
Специалисты «АквАйСпорт-Тюмень» отмечают, что раньше после 10 минут нахождения в ледяной воде человека было сложно спасти. Теперь пострадавшего можно «поднять на ноги» и после 20 минут пребывания в ледяной воде.
«В центре подготовки тюменских мобилизованных я хотел узнать, как кормят наших бойцов, как одевают и в целом понять, как проходит подготовка. Кормят отлично! Еда очень сытная, калорийная! Военная форма тоже хорошая. Многие солдаты даже отказались от той, что привезли с собой», - сообщил Андрей Агарков.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области, призванные в рамках частичной мобилизации, могут лишиться единовременной выплаты в размере 195 тысяч рублей. Деньги могут получить военнослужащие заключившие контракт после 21 сентября сроком на 1 год. С 8 ноября мобилизованным жителям региона начнут начислять денежное довольствие. Его размер зависит от звания и выслуги лет. Денежные выплаты будут начисляться ежемесячно в период с 10 по 20 числа за предыдущий месяц. Рядовой на должности стрелка будет получать 195 тысяч рублей (37 тысяч рублей из этой суммы будут облагаться подоходным налогом).