Тюменские военные прошли курсы выживания в холодной воде и зимних условиях

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области, призванные в рамках частичной мобилизации, могут лишиться единовременной выплаты в размере 195 тысяч рублей. Деньги могут получить военнослужащие заключившие контракт после 21 сентября сроком на 1 год. С 8 ноября мобилизованным жителям региона начнут начислять денежное довольствие. Его размер зависит от звания и выслуги лет. Денежные выплаты будут начисляться ежемесячно в период с 10 по 20 числа за предыдущий месяц. Рядовой на должности стрелка будет получать 195 тысяч рублей (37 тысяч рублей из этой суммы будут облагаться подоходным налогом).