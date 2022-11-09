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Тюменская окружная дорога встала в пробку

9 ноября 03:34
Фото: 2 ГИС
Окружную дорогу и улицу Закалужскую сковали километровые пробки сегодня утром. Здесь произошло дорожно-транспортное происшествие. В целом в Тюмени на данный момент зарегистрированы 7-балльные пробки.
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Тюмень

Затруднено движение на улице Червишевский тракт – от Пархоменко до Московского тракта, участке улицы Мельникайте  - от Дмитрия Менделеева до проезда Геологоразведчиков. В пробке стоят 50 лет ВЛКСМ – от Монтажников до Запольной, Московский тракт.

На Республике из-за произошедшей аварии затор образовался от Пермякова до Профсоюзной. Затруднено движение на улицах Профсоюзной, Холодильной, Елизарова, 50 лет Октября, Челюскинцев и 2-й Луговой.

По данным 2 ГИС, на данный момент в областной столице зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия – на улицах Дружбы, Республики, Закалужской.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени были зарегистрированы 8-балльные пробки. На улице Федюнинского произошла авария, в которой пострадал четырехлетний ребенок.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Авария
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