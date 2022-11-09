Тюменская окружная дорога встала в пробку

Затруднено движение на улице Червишевский тракт – от Пархоменко до Московского тракта, участке улицы Мельникайте - от Дмитрия Менделеева до проезда Геологоразведчиков. В пробке стоят 50 лет ВЛКСМ – от Монтажников до Запольной, Московский тракт.