Тюменская окружная дорога встала в пробку

Затруднено движение на улице Червишевский тракт – от Пархоменко до Московского тракта, участке улицы Мельникайте - от Дмитрия Менделеева до проезда Геологоразведчиков. В пробке стоят 50 лет ВЛКСМ – от Монтажников до Запольной, Московский тракт.
На Республике из-за произошедшей аварии затор образовался от Пермякова до Профсоюзной. Затруднено движение на улицах Профсоюзной, Холодильной, Елизарова, 50 лет Октября, Челюскинцев и 2-й Луговой.
По данным 2 ГИС, на данный момент в областной столице зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия – на улицах Дружбы, Республики, Закалужской.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени были зарегистрированы 8-балльные пробки. На улице Федюнинского произошла авария, в которой пострадал четырехлетний ребенок.