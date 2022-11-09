Тюменская область присоединилась к марафонскому движению «МЫ ЗА! СПОРТ»

Участниками проекта стали 45 регионов, в числе которых и Тюменская область.
В течение месяца жители региона бесплатно занимались легкой атлетикой, отрабатывая универсальные беговые упражнения, рассчитанные на любой уровень подготовки. Участники пользовались трекинговой системой — приложением МЫ ЗА! СПОРТ.
Всего в проекте было задействовано 86 человек от 30 до 45 лет.
Полуторачасовые тренировки проходили на стадионе «Геолог», на территории Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» и в эко-парке «Затюменский».
Самое главное, что завершение проекта не означает прекращение тренировочной активности!
«Мы продолжаем заниматься на постоянной основе, независимо от реализации проекта. Впервые в качестве эксперимента решили попробовать заявиться на грант. Сумма небольшая, 12 тысяч рублей, но мы уверены, что это только начало. На следующий год планируем получить грант побольше и найти возможность масштабировать проект, выйдя за пределы города Тюмени. Интерес к проекту у жителей есть», — пояснил региональный координатор проекта Денис Кораблев.
Записаться на тренировки можно по тел. +7 932 481-77-99. Зимой занятия проходят в легкоатлетическом манеже. Для участия необходима медицинская справка.
Напомним, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.