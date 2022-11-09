Тюменская область присоединилась к марафонскому движению «МЫ ЗА! СПОРТ»

«Мы продолжаем заниматься на постоянной основе, независимо от реализации проекта. Впервые в качестве эксперимента решили попробовать заявиться на грант. Сумма небольшая, 12 тысяч рублей, но мы уверены, что это только начало. На следующий год планируем получить грант побольше и найти возможность масштабировать проект, выйдя за пределы города Тюмени. Интерес к проекту у жителей есть», — пояснил региональный координатор проекта Денис Кораблев.