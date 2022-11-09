Тюменец сообщил в полицию о том, что его зять убил двух детей

Селянин, испытывая личную неприязнь к отцу внучек, позвонил в полицию и сообщил о том, что его зять убил своих дочерей и закопал у дома.
В суде бывший тесть пояснил, что его дочь находится в разводе с мужем. Поскольку отец девочек в состоянии алкогольного опьянения пытался их забрать к себе домой, он принял решение позвонить в полицию с ложным доносом. Кстати, на данный момент родственники уже помирились.
Суд назначил «шутнику» штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюмени оштрафовали на 10 тысяч рублей за ложное обвинение своего знакомого в домогательствах.