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Тюменец сообщил в полицию о том, что его зять убил двух детей

9 ноября 05:58
Фото: 1MI

Житель Тюменской области оговорил зятя в убийстве двух детей

Житель Тюменской области заплатит рублем за то, что «приписал» своему родственнику несуществующее преступление. Мужчина оговорил зятя, пытавшегося забрать своих детей у деда. Инцидент произошел в Нижнетавдинском районе.
Сюжет
Тюмень

Селянин, испытывая личную неприязнь к отцу внучек, позвонил в полицию и сообщил о том, что его зять убил своих дочерей и закопал у дома.

В суде бывший тесть пояснил, что его дочь находится в разводе с мужем. Поскольку отец девочек в состоянии алкогольного опьянения пытался их забрать к себе домой, он принял решение позвонить в полицию с ложным доносом. Кстати, на данный момент родственники уже помирились.

Суд назначил «шутнику» штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюмени оштрафовали на 10 тысяч рублей за ложное обвинение своего знакомого в домогательствах.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Суд#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Штраф#Заведомо ложный донос
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