Тюменец сообщил в полицию о том, что его зять убил двух детей

В суде бывший тесть пояснил, что его дочь находится в разводе с мужем. Поскольку отец девочек в состоянии алкогольного опьянения пытался их забрать к себе домой, он принял решение позвонить в полицию с ложным доносом. Кстати, на данный момент родственники уже помирились.