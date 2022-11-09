Теперь официально: КРТ в Заречной части Тюмени отменили

В документах указано, что проект КТР официально признан утратившим силу в связи с отсутствием в областном бюджете на 2023-2025 годы средств на реализацию данных мероприятий.
«Признать утратившим силу постановление правительства Тюменской области от 12.09.2022 № 669-п «О комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Красноармейская-Заозерная-2-я Луговая-Береговая города Тюмени», - отмечено в опубликованном проекте постановления.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменской Зареки, где планировалось проведение реновации и снос более трех сотен домов, встали на защиту своего жилья. Тюменцы проводили собрания, собирали подписи против реализации программы КТР. Также были поданы заявления в прокуратуру региона. Но ведомство в ходе проверки нарушений и ущемления прав собственников не обнаружило.
В конце октября губернатор Тюменской области заявил о том, что проект КТР в Заречной части Тюмени будет перенесен в связи с изменениями в региональном бюджете. Сегодня, 8 ноября, был опубликован проект постановления правительства региона о «О признании утратившим силу постановления от 12.09.2022 № 669-п».