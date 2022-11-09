Теперь официально: КРТ в Заречной части Тюмени отменили

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменской Зареки, где планировалось проведение реновации и снос более трех сотен домов, встали на защиту своего жилья. Тюменцы проводили собрания, собирали подписи против реализации программы КТР. Также были поданы заявления в прокуратуру региона. Но ведомство в ходе проверки нарушений и ущемления прав собственников не обнаружило.