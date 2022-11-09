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Теперь официально: КРТ в Заречной части Тюмени отменили

9 ноября 08:45
Фото: 1MI

На реализацию КРТ в Старой Зареке не нашлось денег в областном бюджете

Реновацию Заречной части Тюмени отменили официально. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале органов власти.
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Тюмень

В документах указано, что проект КТР официально признан утратившим силу в связи с отсутствием в областном бюджете на 2023-2025 годы средств на реализацию данных мероприятий.

«Признать утратившим силу постановление правительства Тюменской области от 12.09.2022 № 669-п «О комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Красноармейская-Заозерная-2-я Луговая-Береговая города Тюмени», - отмечено в опубликованном проекте постановления.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменской Зареки, где планировалось проведение реновации и снос более трех сотен домов, встали на защиту своего жилья. Тюменцы проводили собрания, собирали подписи против реализации программы КТР. Также были поданы заявления в прокуратуру региона. Но ведомство в ходе проверки нарушений и ущемления прав собственников не обнаружило.

В конце октября губернатор Тюменской области заявил о том, что проект КТР в Заречной части Тюмени будет перенесен в связи с изменениями в региональном бюджете. Сегодня, 8 ноября, был опубликован проект постановления правительства региона о «О признании утратившим силу постановления от 12.09.2022 № 669-п».

 

 

#Валентина Бурнашева#Экономика#Тюмень#Правительство Тюменской области#Тюменская область#Губернатор#Реновация
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