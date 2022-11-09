Светящаяся разметка в Тюмени, новый директор департамента, выплаты военным

Единовременные выплаты в 195 тысяч рублей получат не все военнослужащие. Данная мера поддержки действует, если военнослужащий заключил контракт сроком на один год. Выплаты полагаются только военным, подписавшим долгосрочный контакт. Граждане призванные в рамках частичной мобилизации начнут получать выплаты подъёмных с 8 ноября. Минимальная сумма денежного довольствия составит 195 тысяч рублей, из которых 158 тысяч рублей – социальная выплата.