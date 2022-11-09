Светящаяся разметка в Тюмени, новый директор департамента, выплаты военным

В Тюмени появились три пешеходных перехода со светящейся разметкой.
Новое оборудование решили добавить на проблемных участках областной столицы. На улице Советской изменили место зебры, место сдвинулось на 5 метров в сторону улицы Дзержинского.
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей.
Единовременные выплаты в 195 тысяч рублей получат не все военнослужащие. Данная мера поддержки действует, если военнослужащий заключил контракт сроком на один год. Выплаты полагаются только военным, подписавшим долгосрочный контакт. Граждане призванные в рамках частичной мобилизации начнут получать выплаты подъёмных с 8 ноября. Минимальная сумма денежного довольствия составит 195 тысяч рублей, из которых 158 тысяч рублей – социальная выплата.
Ольга Тренина назначена директором департамента образования Тюмени.
Новый директор появился у городского департамента образования. С 8 ноября Ольга Тренина стала главой ведомства. Распоряжение было подписано главой города Русланом Кухаруком.
Стоит отметить, что трудовой стаж Ольги Трениной составляет 29 лет 3 месяца.
«В 1993 году она окончила Тюменский государственный университет по специальности „Математика“. С 2000 года работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в тюменской школе № 26», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Два дня назад «Наш город» писал о том, что Ольга Тренина была назначена исполняющей обязанности директора департамента образования. Назначение прошло после того, как Дина Горковец заняла пост директора областного департамента образования.