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Светящаяся разметка в Тюмени, новый директор департамента, выплаты военным

9 ноября 16:55
Фото: 1MI
Новая дорожная разметка появилась на улицах Советской, 20, Луначарского, 2 и на пересечении Молодежной — Пышминской. В администрации Тюмени подчёркивают, что световая разметка создана не с целью замены существующей. В этих районах не редки случаи ДТП с пешеходами.

В Тюмени появились три пешеходных перехода со светящейся разметкой.       

Новое оборудование решили добавить на проблемных участках областной столицы. На улице Советской изменили место зебры, место сдвинулось на 5 метров в сторону улицы Дзержинского.

Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей.

Единовременные выплаты в 195 тысяч рублей получат не все военнослужащие. Данная мера поддержки действует, если военнослужащий заключил контракт сроком на один год. Выплаты полагаются только военным, подписавшим долгосрочный контакт. Граждане призванные в рамках частичной мобилизации начнут получать выплаты подъёмных с 8 ноября. Минимальная сумма денежного довольствия составит 195 тысяч рублей, из которых 158 тысяч рублей – социальная выплата.

Ольга Тренина назначена директором департамента образования Тюмени.

Новый директор появился у городского департамента образования.  С 8 ноября Ольга Тренина стала главой ведомства. Распоряжение было подписано главой города Русланом Кухаруком.

Стоит отметить, что трудовой стаж Ольги Трениной составляет 29 лет 3 месяца.

«В 1993 году она окончила Тюменский государственный университет по специальности „Математика“. С 2000 года работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в тюменской школе № 26», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Два дня назад «Наш город» писал о том, что Ольга Тренина была назначена исполняющей обязанности директора департамента образования. Назначение прошло после того, как Дина Горковец заняла пост директора областного департамента образования.

 

#Александр Мязин#Новости тюмени#Жалобы#Россия#Выплаты#Департамент образования
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