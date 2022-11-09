Суд обязал РЖД снести недостроенный жилой дом на улице Широтной в Тюмени

Тюменский суд принял сторону администрации в деле о недостроенном доме на улице Широтной, 211. АО «РЖДстрой» обязали снести строение. Компания может обжаловать решение до конца месяца, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Решение по делу № А70-25452/2021 было вынесено 1 ноября. Арбитражный суд признал объект самовольной постройкой. «Обязать в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу осуществить снос самовольной постройки по адресу: Тюмень, Широтная, 211», - сообщается в картотеке арбитражных дел. По данным суда, здесь должен был появиться 29-ти этажный дом ГП-235. Его начали строить ещё в 2006 году. В сентябре «Наш город» сообщал, что РЖД пытается продать недострой на Широтной за 1 млн рублей. Ранее строение оценивали в 92 млн.